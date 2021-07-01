«Уважаемые жители Санкт-Петербурга, в связи с возможной ситуацией ухудшения, введения различного рода ограничений, я всем предлагаю зайти в свое мобильное приложение портала госуслуг, найти этот QR-код, уточнить всю информацию, которая там содержится, чтобы при возникновении необходимости не оказаться в неудобной ситуации», — говорится в заявлении вице-губернатора Петербурга Станислава Казарина, которое есть в распоряжении редакции «Собака.ru».

UPD: Ранее мы сообщили, что в Петербурге могут ввести QR-коды по примеру Москвы, однако это не так. Пресс-секретарь Казарина сказал «Бумаге», что речь идет о QR-кодах, которые петербуржцы смогут предъявлять в других российских регионах. Пресс-релиз, в котором содержались рекомендации, уже удален со страницы Смольного.

Для получения QR-кода сертификата вакцинированного на главной странице портала или в мобильном приложении Госуслуги необходимо ввести в строке поиска «сертификат вакцинированного». На открывшейся странице будут данные сертификата на русском и английском языках, а также QR-код для предъявления. ПЦР-тесты и сертификаты о перенесенном заболевании будут тоже доступны на Госуслугах с 1 июля 2021 года. В пресс-службе вице-губернатора напомнили, что QR-код для посещения заведений общественного питания и массовых мероприятий могут получить или граждане полностью прошедшие вакцинацию, или переболевшие COVID-19, или получившие отрицательный результат ПЦР-теста.

Напомним, с 28 июня попасть в заведения общепита Москвы смогут только люди с антителами к коронавирусу. Наличие защиты подтверждается специальным QR-кодом. Оперштаб Москвы разъяснил, как будут работать коды для посещения ресторанов и мероприятий. И потребуются они не только жителям столицы.