Почти 50 тыс. доз вакцины «Спутник V» поступило в Петербург

Новая партия вакцины Гам-КОВИД-Вак в количестве 49200 доз поступила на фармбазу Петербурга. На сегодняшний день запас вакцины в городе составляет 174892 комплекта доз, сообщается в пресс-службе Смольного.
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Фото: Shutterstock.com
«В последние дни значительно выросло количество привитых горожан. С учетом сезона летних отпусков темпы вакцинации необходимо сохранять на высоком уровне. Запас вакцины в Петербурге пополняется регулярно», – заявил губернатор Александр Беглов.
По последним данным, в городе привито 953 640 человек, из них 724 357 — полностью закончили цикл вакцинации.
Напомним, что замдиректора Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Владимир Дедков считает вакцины от COVID-19 эффективными, несмотря на мутации вируса, а непривитым от COVID-19 российским абитуриентам могут отказать в поступлении в университет.
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