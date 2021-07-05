Почти 50 тыс. доз вакцины «Спутник V» поступило в Петербург

«В последние дни значительно выросло количество привитых горожан. С учетом сезона летних отпусков темпы вакцинации необходимо сохранять на высоком уровне. Запас вакцины в Петербурге пополняется регулярно», – заявил губернатор Александр Беглов.

По последним данным, в городе привито 953 640 человек, из них 724 357 — полностью закончили цикл вакцинации.

Напомним, что замдиректора Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Владимир Дедков считает вакцины от COVID-19 эффективными, несмотря на мутации вируса, а непривитым от COVID-19 российским абитуриентам могут отказать в поступлении в университет.