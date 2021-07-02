Непривитым от COVID-19 российским абитуриентам могут отказать в поступлении в университет

По мнению сенатора Совета Федерации Александра Башкина, абитуриенты, отказавшиеся от прохождения вакцинации, могут спровоцировать вспышку коронавируса в учебном заведении. «Поэтому людям, воспользовавшимся своим правом отказа от прививки, придется учесть интересы окружающих и подождать улучшения эпидобстановки. На тех же основаниях может быть отказано в поступлении в учебные заведения или в продолжении учебы», — приводит РИА «Новости» его слова.

Сам Башкин в своих высказываниях ссылается на требования действующего федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», в котором говорится, что отсутствие профилактических прививок может повлечь временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий. Среди других последствий отказа от прививки — отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

«У человека все равно остается выбор — делать прививку или нет. Вернуться к привычным обязанностям или еще подождать. Уволить такого гражданина незаконно, а вот отстранить от работы до разрешения ситуации вполне возможно. Игры в одни ворота не бывает, интересы индивидуума и общества взаимоуравновешиваются. Но для формирования популяционного иммунитета и иммунной безопасности общества в целом единичные случаи значения не имеют», — резюмировал Башкин.

Напомним, не только медики должны иметь возможность получить инвалидность после перенесенного коронавируса, таким правом должны быть наделены и россияне. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый.