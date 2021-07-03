Петербургский эпидемиолог: вакцины от COVID-19 остаются эффективными, несмотря на мутации вируса

По словам эксперта, происходящие изменения в структуре генома коронавируса «не влияют драматически на антигенную структуру». Переболевшим или уже привившимся от коронавируса нужно вакцинироваться через шесть месяцев после получения иммунитета, уточнил Дедков.

Кроме того, эксперт заявил о том, что мутации не могут на что-то повлиять — вакцины обладают запасом прочности. Несмотря на то, что геном вируса изменяется, препараты не теряют своей эффективности. «В дальнейшем, когда вакцинация войдет в плановый режим, достаточно будет вакцинироваться раз в год», — добавил он.