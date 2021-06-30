«Свято место пусто не бывает»: Путин рассказал, кто может стать его преемником

О Ельцине и преемнике:

Борис Николаевич Ельцин не передавал мне эту власть. В соответствии с законом исполняющим обязанности президента становился премьер-министр. До этого я был главой ФСБ. Мне нужно было подобрать по поручению президента преемника на пост главы ФСБ. Те люди, которых я предложил, отказались: ситуация была сложной, брать ответственность они не захотели. Более того, когда Ельцин предложил мне баллотироваться, я сказал, что не готов. Он сказал: «Мы еще вернемся к этому вопросу, подумайте». Когда Ельцин ушел в отставку, я стал исполняющим обязанности, но ключевое решение о главе государства — всегда за гражданами РФ. Говорят, свято место пусто не бывает. Моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем, кто будет претендовать на должность президента. Придет время, когда я смогу сказать, что тот или иной человек готов возглавить нашу страну.