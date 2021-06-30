«Свято место пусто не бывает»: Путин рассказал, кто может стать его преемником

Сегодня, 30 июня, проходит прямая линия президента России Владимира Путина. Один из вопросов россиян был о преемнике Путина на посту главы государства. И вот что он ответил.
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Sasa Dzambic Photography / Shutterstock.com
Путин подчеркнул, что Борис Ельцин не «передавал ему власть» — он стал исполняющим обязанности президента по закону в качестве премьера. Также президент назвал своей ответственностью дать рекомендации тем людям, кто будет претендовать на пост президента после него. Но пока такого человека в его окружении нет.
Владимир Путин
О Ельцине и преемнике:
Борис Николаевич Ельцин не передавал мне эту власть. В соответствии с законом исполняющим обязанности президента становился премьер-министр. До этого я был главой ФСБ. Мне нужно было подобрать по поручению президента преемника на пост главы ФСБ. Те люди, которых я предложил, отказались: ситуация была сложной, брать ответственность они не захотели. Более того, когда Ельцин предложил мне баллотироваться, я сказал, что не готов. Он сказал: «Мы еще вернемся к этому вопросу, подумайте». Когда Ельцин ушел в отставку, я стал исполняющим обязанности, но ключевое решение о главе государства — всегда за гражданами РФ. Говорят, свято место пусто не бывает. Моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем, кто будет претендовать на должность президента. Придет время, когда я смогу сказать, что тот или иной человек готов возглавить нашу страну.
Ранее в рамках прямой линии Владимир Путин раскрыл, что привился от коронавируса вакциной «Спутник V», назвал увольнение за отказ от вакцинации незаконным, а также заявил, что выступает против обязательной вакцинации.
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