Почти 33 тысячи человек сдали анализ на COVID-19 за сутки в Петербурге

Жители Петербурга обратились в единую региональную информационно-справочную службу 27 559 раз за последние 24 часа. Люди звонили с вопросами, связанными с коронавирусом, по номеру «122».

Горожане сдали 32 953 теста на COVID-19 за минувшие сутки. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Напомним, по состоянию на 29 июня, число случаев коронавируса в России достигло 5 493 557. За последние сутки заболевание диагностировано у 20 616 человек в 85 регионах, из них 2 523 (12,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Сегодня зафиксирован абсолютный рекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки с начала пандемии — 652. В Петербурге тоже — 119 летальных исходов. Число коек для больных COVID-19 в северной столице увеличат до уровня зимы – пика второй волны.