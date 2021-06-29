В Петербурге увеличивают количество коек для больных коронавирусом

Число коек для больных COVID-19 увеличивается на фоне активно проходящей вакцинации от коронавирусной инфекции в Петербурге.

По словам Беглова, Петербургу необходимо вакцинировать по 20 тыс. человек в день в ближайшие месяцы.

«В прошлую пятницу мы вышли на уровень без малого 20 тысяч вакцинированных за сутки. Важно его поддерживать в ближайшие месяцы, это даст нам возможность сбить третью волну коронавируса», –сказал губернатор.

В минувший четверг Беглов сообщал, что до конца недели в городе планируют развернуть до 10 тыс. инфекционных коек для пациентов с COVID-19. В январе 2021 года в Петербурге было развернуто более 12,5 тыс. коек перед тем, как их начали сокращать.

Он добавил, что добровольцы возобновили работу в рамках акции «Подвези врача», а торговые центры вскоре откроют новые пункты вакцинации.

Напомним, что ранее Беглов высказался по поводу «Алых парусов»: Не стали лишать 40 тысяч человек праздника, который бывает только раз в жизни.