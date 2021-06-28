Фельдшер Виктория Шутова: «Недоступность качественной медицины для людей в небольших городах — это настоящая дискриминация»

Количество подписчиков блога @viktoria51084 буквально за день увеличилось с нескольких сотен человек до 100 тысяч. Как это произошло?

Единственная причина — я отвечала на вопросы людей обстоятельно, периодически консультируясь с коллегами. Началось все с одного видео: я ехала на дежурство, был первый день объявленных президентом выходных весной 2020-го. Стояла хорошая погода, огромное количество людей вышло на шашлыки, а уже было понятно, что ситуация нехорошая и будет ухудшаться. У меня было 300 человек подписчиков, и я записала свой крик души. Сказала, что выходные даны не для отдыха, а для того, чтобы дать медикам золотой запас времени. Это видео стало вирусным — может быть, потому что я говорила эмоционально и не очень ласково.

Как вы отреагировали на почти сотню тысяч новых подписчиков?

Первые две недели я была в тихом ужасе. За сутки у видео набралось больше 10 миллионов просмотров, мой телефон обрывали журналисты. Я никому не отвечала и спряталась в квартире. А потом поняла: если люди меня слышат, им важно мое объяснение, то стоит с ними говорить. При этом я не предполагала масштабы хейта, который на меня обрушится. Мне это было непонятно — я не говорила ничего плохого, объясняла, что делать, как помочь себе, если не приходит врач и не достучаться до поликлиники. А на меня выливали помои. Решила я эту проблему закрытием страницы. Зато теперь у меня есть иммунитет к оскорблениям, ненависти и зависти. Я хорошо понимаю, кто я, и нахожу в себе мощную поддержку. Конечно, пишут не только плохое — есть и те, кто благодарил, рассказывал, что я смогла им помочь.

Почему вы решили продолжить отвечать на вопросы людей?

Я живу в маленьком городе и понимаю, что люди тут остались без информации и медицинской поддержки, а им нужно принимать решения. Когда человек знает, что происходит и как нужно действовать, он становится гораздо спокойнее. Медики справлялись с ситуацией, но их работа усложнялась всеобщей истерией. Я им старалась с этим помогать.

У меня включилась человечность. Мне писали: «Мои родители больны, четвертый день не встают с кровати, температура 39, все антибиотики уже пропили, что делать?» Человек находится где-то в отдаленном поселке, у него на руках умирают мать и отец. Я отвечаю — не потому что хочу количество подписчиков увеличить, а потому что не могу иначе. У нас в стране ничтожно мал процент медиков, далеко не у всех людей есть привилегия проконсультироваться с врачом. Человеческая жизнь — самое дорогое. Если я могу помочь кому-то сохранить ее, я это сделаю.

Вы называете себя блогером?

Нет, я говорю и пишу не с блогерских позиций, не выкладываю посты два раза в неделю. Блогерство — это отдельная профессия, в которой я не очень сильна. Я не публикую рекламу, ничего на своей странице не зарабатываю. Но понимаю, что людям интересно за мной наблюдать, потому что много лет работаю на скорой, возглавляю благотворительный фонд. Я готова это показывать, хотя и не так часто что-то публикую.

Как руководство отнеслось к вашей внезапной популярности?

Сперва начальство схватилось за голову. Никто такого не ожидал, любому руководителю эта ситуация показалась бы непредсказуемой и страшной. Но ни разу за полтора года никто мне не закрывал рот и не давал предписаний. Их опасения были связаны с достоверностью информации. Но с этим мне помогли — областное руководство дало мне возможность консультироваться с лучшими врачами.