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Алексей Жидковский объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Медиалидеры»

«Собака.ru» записала видеообращение: главный интернет-циник Петрограда Алексей Жидковский объявляет лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Медиалидеры».

Торжественная «НЕЦЕРЕМОНИЯ» награждения лауреатов состоится 10 июня в Елагином дворце.

Матильда Шнурова

Ресторатор

Медиаприма, первая женщина из России в рейтинге лучших рестораторов мира, запустила в пандемию сразу три проекта: мекку для ППшников BioMyBio, дом высокой кухни CoCoCouture и демократичное СоСоСо Bistro в Новой Голландии. За тем, как Матильда трудится во благо петербургской гастрономии, что слушает, читает и даже ест, следит серьезная аудитория. Мы попросили друга Матильды, журналиста Анатолия Бузинского, основателя культурной консьерж-службы ЧПХ и ЗОЖника, поговорить о ТикТоке и новом проекте.

Елизавета Туктамышева

Чемпионка мира по фигурному катанию

В 2021 году фигуристка отыгралась за 6 лет: взяла золото Командного чемпионата мира в Осаке и серебро в Стокгольме. Прямо сейчас гениальная спортсменка, которую поддерживает вся Россия, готовится к главному событию в своей карьере — зимним Олимпийским играм!

Настя Паутова

Режиссер

Со скуки на карантине завела инстаграм-аккаунт @llllllll1111llllllllll, в котором начала публиковать мемы с цитатами Бродского, Параджанова, Курентзиса и других гениев прошлого и настоящего. Сейчас в аккаунте самого петербургского блога всех времен и народов больше 130 тысяч подписчиков, а восторженные комменты под мемом «философ пятигорский в ситуации “когда он сказал, что я сама душнила"» или «нейролингвист татьяна черниговская объясняет природу женского оргазма» оставляют Варвара Шмыкова, Катерина Гордеева, Софья Эрнст.

Мария Бразговская

Психолог

Выпускница Института Гештальта и автор масштабных психотерапевтических онлайн-курсов «Марафон чудес» Мария Бразговская делает свой вклад в эмоциональный интеллект петербуржцев и предлагает взять ответственность за свою жизнь 2,2 миллионам подписчиков в инстаграме и на ютьюбе. Судя по тысячам отзывов, некоторым удалось. Если это не чудо, то что это?

Виктория Шутова

Фельдшер скорой помощи

В разгар локдауна, когда многие были растеряны и ничего не знали о коронавирусе, а в сети множились конспирологические теории, блог фельдшера скорой помощи из Выборга стихийно превратился в службу поддержки для десятков тысяч человек. Виктория стала чуть ли не единственным спокойным и взвешенным источником информации о происходящем. До сих пор Шутова отвечает на вопросы подписчиков. А еще возглавляет благотворительный фонд и приют «Дикони» и воспитывает четверых приемных детей.

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии 

«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»:


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