Алексей Жидковский объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Медиалидеры»

Виктория Шутова

Фельдшер скорой помощи

В разгар локдауна, когда многие были растеряны и ничего не знали о коронавирусе, а в сети множились конспирологические теории, блог фельдшера скорой помощи из Выборга стихийно превратился в службу поддержки для десятков тысяч человек. Виктория стала чуть ли не единственным спокойным и взвешенным источником информации о происходящем. До сих пор Шутова отвечает на вопросы подписчиков. А еще возглавляет благотворительный фонд и приют «Дикони» и воспитывает четверых приемных детей.