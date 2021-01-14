Фельдшер «скорой» Виктория Шутова собрала почти 2,5 млн рублей для пожилой семейной пары. Они лишились квартиры в Выборге из-за пожара

6 января фельдшер в выборгской бригаде скорой помощи Виктория Шутова объявила о сборе средств в помощь пожилой супружеской пары, которые лишились всего имущества из-за пожара. За неделю удалось собрать почти 2,5 миллиона рублей.
В начале года в результате крупного пожара полностью выгорела двухкомнатная квартира, в которой проживали два заслуженных педагога Выборга — учитель с 50-летним стажем Людмила Карпова и скульптор и педагог Тувий Лейтман. Им больше 80 лет. На «скорой» к фельдшеру Шутовой семейную пару привезли в шоковом состоянии, поскольку в пожаре сгорело абсолютно все их имущество.
«Вчера вечером их привезли ко мне в центр, конечно, они в шоке, поскольку в пожаре сгорело все. Сейчас они у нас, в отдельной комнате, накормлены и в безопастности. Все мы понимаем, что они хотят домой, но пожар оставил их без всего. У них есть родственники — это обычные люди и, конечно, у них нет средств, чтобы в короткие сроки сделать ремонт в квартире. Сегодня ночь Рождества. Давайте сотворим для них Рождественское чудо», — поделилась тогда Шутова в своем Instagram.
За неделю удалось собрать 2 438 535 рублей, 850 тысяч из которых пойдут на ремонт квартиры. Все остальные средства будут потрачены на закупку мебели пострадавшим, ремонт подъезда и помощь соседям. По словам Шутовой, помощь приходила со всей России — пожилые люди с разных концов страны звонили и передавали слова поддержки, просили объяснить им, как они могут помочь и как перевести средства. «Они рассказывали о своих переживаниях и как долго дружат с семьей. Абсолютно потрясающая поддержка», — рассказывает фельдшер.
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