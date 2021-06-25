Беглов: мы должны относиться к таким людям (непривитым) с нулевой толерантностью

Беглов в эфире телеканала «78» высказал свое отношение к невакцинированным петербуржцам. По его словам, они представляют опасность, потому что могут заразиться и быть переносчиком болезни.

«Даже если ты соблюдаешь все правила безопасности, но кто-то не соблюдает, он тебя заразит просто-напросто. А дальше цепочка идёт. Вы знаете, мы должны относиться к таким людям с нулевой толерантностью, потому что это не только вред для себя, для своих близких, окружающих, это ещё и нагрузка на здравоохранение», — сказал губернатор.

По словам главы города, сейчас распространяется индийский штамм коронавируса. Его переносят хуже, лечение занимает больше времени. Все чаще в больницу попадает молодежь.

Он подчеркнул, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге приходится перепрофилировать обычные больницы. В результате другие больные не могут получить плановую помощь. При этом резко растёт нагрузка на врачей.

Александр Беглов также заявил, что на рост числа заболевших коронавирусом в Петербурге Евро-2020 и Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) не повлияли. Во всем виноват новый штамм, с которым городу еще предстоит побороться.