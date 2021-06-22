Молодежь подвержена новому штамму COVID-19 не меньше, чем пожилые люди

Дмитрий Лисовец, глава Комитета по здравоохранению, в эфире телеканала «Санкт-Петербург» назвал причины резкого роста числа заболевших коронавирусом людей. Он заявил, что в третьей волне виноват новый штамм, а также молодое поколение, которое не хочет вакцинироваться и отказываться от массовых мероприятий.

Статистика показывает, что молодежь подвержена новому штамму вируса не меньше, чем остальные. Из-за своего энергичного образа жизни молодые люди являются активными разносчиками инфекции.

Председатель комздрава подчеркнул, что сейчас темпы прироста заболевших и госпитализированных выше, чем в первые две волны пандемии.

По словам губернатора Александра Беглова, чтобы остановить рост заболеваемости, ежедневно необходимо прививать 20 тыс. человек.

Напомним, что госпитализация с коронавирусом в Петербурге нарастает. В больницы города увозят по 800-900 человек в день, доля тяжелых пациентов достигла 18%, в основном болеют молодые. Коечный фонд будут увеличивать до 10 тысяч мест.