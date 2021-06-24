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В Петербурге школьники идут на воровство из-за челленджа в TikTok

Незаконный челлендж из TikTok набрал обороты в Петербурге. Школьники скручивают с колес автомобилей колпачки, меняются ими и продают в автосервисы. Более того, они дают советы друг другу в том, как это лучше сделать.

  • Фото: Shutterstock.com

     

Колпачки скручивают с ниппелей, причём в первую очередь подростки ищут металлические, цветные или брендированные образцы. Некоторые участники челленджа нацелены на количество и снимают даже самые простые — чёрные пластиковые заглушки.

Подростки придумали свои термины, они называют сам процесс «скрутом», найденные за один день или прогулку колпачки — «уловом», а простые пластиковые заглушки — «дефолтом».

Стоимость колпачков невысокая — редкие выставляют на продажу за 100-200 рублей за штуку, часто их продают сразу комплектами. Низкая цена оправдана низкими рисками: ниппели почти всегда вынесены наружу колеса, а постоянно следить за машиной могут не все.

Из-за столь низкой стоимости колпачков, автолюбители пытаются найти нарушителей сами — ущерб слишком незначительный, чтобы этим занялась полиция.

Ранее мы писали, что в Колпине скоро появится современное молодежное пространство — с TikTok-хаусом и медиастудией.

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