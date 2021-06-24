В Петербурге школьники идут на воровство из-за челленджа в TikTok

Колпачки скручивают с ниппелей, причём в первую очередь подростки ищут металлические, цветные или брендированные образцы. Некоторые участники челленджа нацелены на количество и снимают даже самые простые — чёрные пластиковые заглушки.

Подростки придумали свои термины, они называют сам процесс «скрутом», найденные за один день или прогулку колпачки — «уловом», а простые пластиковые заглушки — «дефолтом».