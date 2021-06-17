В Колпине появится современное молодежное пространство — с TikTok-хаусом и медиастудией

В Колпине появится новое современное молодежное пространство — с TikTok-хаусом и медиастудией. Это инициатива петербуржца Матвея Большакова, за которую в рамках проекта «Твой бюджет» проголосовало большинство членов районной бюджетной комиссии.
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Luiza Kamalova / Shutterstock.com
«Устаревшая материально-техническая база досуговых учреждений Колпинского района не соответствует современным реалиям. Достаточно большое количество молодых людей из Колпинского района вынуждены проводить свое свободное время в центре СПб, где созданы различные креативные кластеры, лаборатории идей, коворкинг-пространства. Часть молодых людей не имеет финансовой возможности посещать мероприятия, концерты, мастер-классы, занятия по современным направлениям творчества и другие культурно-досуговые мероприятия», — говорит о проблемах Матвей.
Решение проблем петербуржец видит в создании молодежного пространства. Предполагается, что оно будет работать в структуре бюджетного учреждения по типу подростково-молодежного клуба и займет 925,7 квадратных метра в здании на Павловской улице, 82.
Молодежное пространство будет разделено на три модуля. Первый — коворкинг-зона и многофункциональный зал стоимостью в 9,1 миллиона рублей. Эти средства необходимы для закупки системы звуковоспроизведения, светового оборудования, проекционного экрана и мобильной многофункциональной мебели.
Второй — медиастудия и TikTok-хаус за 12,6 миллиона рублей. Средства потратят на импульсные и постоянные источники света, фото и видеоаппаратуру, штативы, копировальные автоматы и ноутбуки, хромакей, а также телевизионные панели и монитор.
Третий — зоны отдыха и места свободного общения, а также творческие мастерские на общую сумму 15 миллионов рублей. За эти деньги планируется закупить оборудование и инструменты для репетиций и выступлений музыкальных групп, творческих коллективов, а также различную мебель — «многофункциональную и современную для отдыха и приятного времяпровождения».
По замыслу Матвея, с появлением такого пространства в Колпине будет организован качественный досуг, который поможет молодежи с самоопределением. «Снизятся показатели по правонарушениям среди несовершеннолетних, увеличатся показатели по количеству оказанных бесплатных услуг по организации досуговой деятельности, увеличится культурный и интеллектуальный потенциал района, повысится общая культура населения», — отмечает автор инициативы.
Администрация Колпинского района уже выдала положительное заключение на инициативу. Она будет реализована в 2022-2023 годах.
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