В Колпине появится современное молодежное пространство — с TikTok-хаусом и медиастудией

Молодежное пространство будет разделено на три модуля. Первый — коворкинг-зона и многофункциональный зал стоимостью в 9,1 миллиона рублей. Эти средства необходимы для закупки системы звуковоспроизведения, светового оборудования, проекционного экрана и мобильной многофункциональной мебели.

Второй — медиастудия и TikTok-хаус за 12,6 миллиона рублей. Средства потратят на импульсные и постоянные источники света, фото и видеоаппаратуру, штативы, копировальные автоматы и ноутбуки, хромакей, а также телевизионные панели и монитор.

Третий — зоны отдыха и места свободного общения, а также творческие мастерские на общую сумму 15 миллионов рублей. За эти деньги планируется закупить оборудование и инструменты для репетиций и выступлений музыкальных групп, творческих коллективов, а также различную мебель — «многофункциональную и современную для отдыха и приятного времяпровождения».

По замыслу Матвея, с появлением такого пространства в Колпине будет организован качественный досуг, который поможет молодежи с самоопределением. «Снизятся показатели по правонарушениям среди несовершеннолетних, увеличатся показатели по количеству оказанных бесплатных услуг по организации досуговой деятельности, увеличится культурный и интеллектуальный потенциал района, повысится общая культура населения», — отмечает автор инициативы.

Администрация Колпинского района уже выдала положительное заключение на инициативу. Она будет реализована в 2022-2023 годах.