Электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 выдадут петербуржцам после ее проведения

Сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 – документ, подтверждающий проведение процедуры. Он представляет собой QR-код, которым можно пользоваться как в электронном виде, так и в бумажном, предварительно распечатав его из личного кабинета на сайте https://www.gosuslugi.ru/.

В сертификате указывают:

ФИО, дату рождения привитого.

Дату и место проведения вакцинации.

Название и серию вакцины.

QR-код.

В Смольном уточнили, что если вы сделали прививку, но сертификат не отображается на госуслугах, этому может быть несколько причин:

На момент отправки данных в регистр вакцинированных у вас не было личного кабинета на портале госуслуг.

Произошла ошибка при внесении данных в регистр вакцинированных.

Информация о второй вакцине поступила раньше, чем о первой.

В этом случае рекомендуется перейти по ссылке https://www.gosuslugi.ru/10092/1 и заполнить электронную форму обращения. Также нужно будет указать дату рождения, номер СНИЛС, даты вакцинации и медучреждение, в которое вы обращались.

После проверки данные о вакцинации будут отправлены в ваш личный кабинет на Едином портале госуслуг.

Напомним, что запись на вакцинацию препаратом «КовиВак» приостановлена в Петербурге, а 23 июня жители города установили рекорд по числу вакцинировавшихся от коронавируса — за сутки прививку получили более 10 тысяч человек.