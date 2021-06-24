Электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 выдадут петербуржцам после ее проведения

После прохождения полного курса вакцинации от COVID-19 каждый привитый гражданин может получить электронный сертификат.
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Фото: Shutterstock.com
Сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 – документ, подтверждающий проведение процедуры. Он представляет собой QR-код, которым можно пользоваться как в электронном виде, так и в бумажном, предварительно распечатав его из личного кабинета на сайте https://www.gosuslugi.ru/.
В сертификате указывают:
- ФИО, дату рождения привитого.
- Дату и место проведения вакцинации.
- Название и серию вакцины.
- QR-код.
В Смольном уточнили, что если вы сделали прививку, но сертификат не отображается на госуслугах, этому может быть несколько причин:
- На момент отправки данных в регистр вакцинированных у вас не было личного кабинета на портале госуслуг.
- Произошла ошибка при внесении данных в регистр вакцинированных.
- Информация о второй вакцине поступила раньше, чем о первой.
В этом случае рекомендуется перейти по ссылке https://www.gosuslugi.ru/10092/1 и заполнить электронную форму обращения. Также нужно будет указать дату рождения, номер СНИЛС, даты вакцинации и медучреждение, в которое вы обращались.
После проверки данные о вакцинации будут отправлены в ваш личный кабинет на Едином портале госуслуг.
Напомним, что запись на вакцинацию препаратом «КовиВак» приостановлена в Петербурге, а 23 июня жители города установили рекорд по числу вакцинировавшихся от коронавируса — за сутки прививку получили более 10 тысяч человек.
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