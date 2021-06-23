Спрос на вентиляторы вырос в Петербурге в шесть раз

Вентиляторы покупатели ценят за мобильность, удобность в использовании и относительно небольшую цену. кондиционеры тоже пользуются спросом, но значительно уступают в мобильности. Более того, они сильно дороже, чтобы их установить потребуется гораздо больше времени и согласование с контролирующими органами (если вы хотите повесить сплит-систему на фасад).

Редакторы «собаки.ру» попытались купить охлаждающую технику, но у них ничего не вышло: «вентиляторы есть на сайте магазинов, но в корзину их не добавить». Несмотря на это, торговые сети сохраняют спокойствие –дефицита не будет.

На российском рынке продаются преимущественно импортные вентиляторы. За первые четыре месяца 2021 года количество бытовых вентиляторов (напольных, настенных, потолочных и настольных), ввезенных в Россию, по сравнению с прошлым годом выросло на 75%. Возможно, сказался провал прошлого года из-за китайских локдаунов или поставщики сделали запасы. В общей сложности российская таможня насчитала в декларациях импортеров 3,48 миллиона таких устройств на общую сумму 30,3 млн долларов. Средняя стоимость вентилятора выросла за год на 28% до 8,7 доллара за штуку. Основная доля импорта и в штуках и в деньгах - 75% - приходится на Китай. На втором месте Украина, сообщает «Фонтанка».

Напомним, что в течение последних пяти дней температура воздуха бьет все рекорды. Из-за аномальной жары происходят различные сбои. На севере Петербурга многоэтажные дома остались без света, а накануне рекордная жара стала причиной сбоя в метро.