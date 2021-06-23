Жара не отступает. Синоптики ждут пятый температурный рекорд

Как сообщают синоптики центра Фобос, Днём термометры покажут +32…+34°, по области ожидается +30…+35°. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы. Несмотря на переменную облачность, существенных осадков не ожидается.

«Суточный рекорд максимальной температуры для сегодняшнего дня составляет +30,7°, установлен он в 1917 году, и сегодня будет обновлён», – отметили синоптики. Такая жара тянет горожан в воду. Однако те, кто оказываются в водоемах, не всегда из них выбираются — только за сутки в городе таким образом погибли трое человек.

Напомним, что на прошедших выходных, спасаясь от жары, дети купались в фонтанах Летнего сада. Спор о том, уместно ли это, развернулся в социальной сети Facebook. Позже специалисты петербургского «Водоканала» объяснили, почему это делать нельзя.

Также Михаил Боярский резко прошелся с критикой по раздетым в жару жителям и гостям Петербурга. По мнению актера, это неуместно: культурная столица — это вам не пляж.