Жара не отступает. Синоптики ждут пятый температурный рекорд

Метеорологические условия в Петербурге в среду, 23 июня, будет формировать северо-западная периферия антициклона. Столбики термометров пятый день подряд достигнут суточного рекорда максимальной температуры.
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Фото: Shutterstock.com
Как сообщают синоптики центра Фобос, Днём термометры покажут +32…+34°, по области ожидается +30…+35°. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы. Несмотря на переменную облачность, существенных осадков не ожидается.
«Суточный рекорд максимальной температуры для сегодняшнего дня составляет +30,7°, установлен он в 1917 году, и сегодня будет обновлён», – отметили синоптики. Такая жара тянет горожан в воду. Однако те, кто оказываются в водоемах, не всегда из них выбираются — только за сутки в городе таким образом погибли трое человек.
Напомним, что на прошедших выходных, спасаясь от жары, дети купались в фонтанах Летнего сада. Спор о том, уместно ли это, развернулся в социальной сети Facebook. Позже специалисты петербургского «Водоканала» объяснили, почему это делать нельзя.
Также Михаил Боярский резко прошелся с критикой по раздетым в жару жителям и гостям Петербурга. По мнению актера, это неуместно: культурная столица — это вам не пляж.
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