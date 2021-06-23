Власти сообщили, что сбой в Петербургском метро произошел из-за аномальной жары

Ранее в пресс-службе комитета по транспорту сообщили, что около 18:00 мск на второй линии произошел сбой. Для пассажиров были закрыты станции "Удельная", "Озерки", "Проспект Просвещения", а также конечная станция "Парнас". Причиной инцидента назвали пробитый кабель в районе "Парнаса", в 20:37 мск движение было полностью восстановлено, сообщает ТАСС.

Во время нештатной ситуации на северных станциях петербургского метрополитена были оперативно изменены маршруты трамваев №55 и №100. Это позволило эффективно перенаправить пассажиропотоки из закрытых станций метро.

«Благодаря наличию трамвайных путей, дублирующих и связывающих ветки метрополитена, удалось вывезти существенную часть пассажиропотока и не допустить возникновения кризиса», – сообщается на официальном сайте администрации.

Напомним, что в Петербурге на фоне аномальной жары пятый день подряд фиксируются температурные рекорды. Дети купаются в фонтанах, а горожане и гости города ходят по улицам раздетыми.