Петербург третий день подряд бьет рекорды жары. Вот какая погода ждет горожан в начале недели

«Санкт-Петербург взял очередной жаркий рубеж! Уже в 11 часов утра температура воздуха в Северной столице поднялась до +31,3 градуса, что на 0,9 градуса выше чем было в этот день в 2006 году. Таким образом в городе на Неве установлен очередной, уже третий подряд, рекорд максимальной температуры воздуха», — сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, отметив, что «точное значение нового достижения узнаем поздно вечером».

По прогнозу Леуса, во вторник и в среду Петербург ждут еще два рекордных максимума, а в пятницу жара немного отступит. Это подтверждает главный синоптик города Александр Колесов. По его прогнозу для «Бумаги», новых рекордов можно ожидать в течение еще примерно трех дней. После этого жара в городе спадет — до +25 градусов уже к выходным.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 21 июня, вечером местами возможны небольшой кратковременный дождь и гроза, воздух прогреется до +34 градусов. Во вторник, 22 июня, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. В ночное время суток +20…+22 градуса, днем +33…+35. В среду, 23 июня, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +31…+33.

Напомним, в субботу, 19 июня, жара в Петербурге побила рекорд, установленный 116 лет назад. На следующий день, 20 июня, обновился температурный рекорд 2006 года.