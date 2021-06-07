«Сегодня более половины регионов снизили [показатели по смертности] до уровня начала 2020 года. А 2020 год — в первые четыре месяца были самые низкие показатели смертности за всю историю, и ковид, конечно, кардинально поменял ситуацию. В первую очередь [уровень смертности снизился благодаря] мероприятиям по массовой профилактике коронавирусной инфекции, второе — возобновление диспансеризации», — приводит ТАСС слова Мурашко.

Как отметил министр здравоохранения, при прохождении диспансеризации у порядка 15% пациентов выявляются новые заболевания. Кроме того, большую роль в снижении смертности также играют мероприятия по реабилитации перенесших новую коронавирусную инфекцию.

«Мы видим, что пациенты с тяжелой инфекцией и имеющие хронические неинфекционные заболевания подвержены риску преждевременной смерти. И конечно же, они в первую очередь должны прийти на прием к врачу. И мы сегодня требуем от стационаров передавать списки в поликлинику для проактивного приглашения», — добавил Мурашко.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла, что смертность в России на фоне пандемии коронавируса в 2020 году выросла на 17,9% в сравнении с 2019-ым. Позже замглавы Росстата Павел Смелов отмечал, что смертность уже снижается и в апреле-мае может опуститься до уровня 2019 года. По последним данным, смертность в Петербурге в первом квартале 2021 года возросла на 37% — с января по март скончались 21 130 человек, что на 5 666 больше, чем за аналогичный период 2020 года.