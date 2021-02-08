Смертность в России на фоне пандемии в 2020 году выросла почти на 18%. Но ситуация с коронавирусом стабилизуется

«Доля умерших от коронавирусной инфекции на 2020 год, где был на момент публикации данных Росстата четко установлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», от общего прироста избыточной смертности за 2020 год составляет 31%. А с учетом умерших от других диагнозов, но имевших положительный тест на ковид, это 50% от избыточной смертности за 2020 год», — сообщила Голикова.

По словам вице-премьера, сейчас ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Снижение показателей смертности от коронавирусной инфекции в России составило более 11% в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020-го. «Вслед за снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в РФ просматривается устойчивое снижение показателей смертности. Сейчас, по оперативным предварительным данным, снижение смертности за январь по сравнению с декабрем составило чуть более 11%», — уточнила она.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается в 29 регионах России, в 54 субъектах ситуация стабилизируется. Суточный показатель заболеваемости в разных регионах сильно отличается — в два и более раз выше среднего по России показатель превышен в Республиках Карелия, Калмыкия и Петербурге. Нестабильными остаются Костромская и Псковская области. «По-прежнему наиболее высокие показатели заболеваемости остаются в возрастных группах от 50 до 64 лет и 65 лет и старше. Но вместе с тем за последние четыре недели эти показатели снижались — соответственно на 21,9% и 23,5%», — добавила Голикова.

«Еще раз хочу обратить внимание на необходимость соблюдения тех ограничительных мер, которые рекомендованы санитарной службой Росси, и вплоть до формирования коллективного иммунитета — а мы с вами говорили, что необходимость привить 68,6 млн человек без учета граждан, которые переболели, и без учета детей до 18 лет — до достижения этих показателей те ограничительные меры, которые введены, мы с вами должны соблюдать», — резюмировала вице-премьер.