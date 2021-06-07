Смертность в Петербурге в первом квартале 2021 года возросла на 37% по сравнению с показателями 2020-го

По данным ведомства, в 2021 году в Петербурге отмечается снижение рождаемости и прирост смертности. С января по март текущего года родились 12 144 человека, за аналогичный период 2020-го — 13 269, что на 1 125 человек больше. Смертность за тот же период 2021 года составила 21 130 человек, тогда как в 2020 году — 15 464, что на 5 666 человек меньше.

В настоящее время браков и разводов в Петербурге также стали заключать меньшее число раз. С января по март 2021 года зарегистрировано 7 655 браков и 6 094 развода — на 605 и 305 меньше соответственно, чем в 2020 году.

По предварительной оценке, численность постоянного населения Петербурга на 1 апреля 2021 года составила 5 382 человек и с начала года уменьшилась на 2,3 тысячи или на 0,04%. Сокращение численности населения происходило из-за естественной убыли, которая в январе-марте 2021 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 6 791 человека. Компенсировал естественную убыль населения миграционный прирост на 74%, отмечают в Петростате.