Смертность в Петербурге в первом квартале 2021 года возросла на 37% по сравнению с показателями 2020-го

Смертность в Петербурге в первом квартале 2021 года возросла на 37% — с января по март скончались 21 130 человек, что на 5 666 больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом свидетельствуют данные из отчета Петростата.
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По данным ведомства, в 2021 году в Петербурге отмечается снижение рождаемости и прирост смертности. С января по март текущего года родились 12 144 человека, за аналогичный период 2020-го — 13 269, что на 1 125 человек больше. Смертность за тот же период 2021 года составила 21 130 человек, тогда как в 2020 году — 15 464, что на 5 666 человек меньше.
В настоящее время браков и разводов в Петербурге также стали заключать меньшее число раз. С января по март 2021 года зарегистрировано 7 655 браков и 6 094 развода — на 605 и 305 меньше соответственно, чем в 2020 году.
По предварительной оценке, численность постоянного населения Петербурга на 1 апреля 2021 года составила 5 382 человек и с начала года уменьшилась на 2,3 тысячи или на 0,04%. Сокращение численности населения происходило из-за естественной убыли, которая в январе-марте 2021 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 6 791 человека. Компенсировал естественную убыль населения миграционный прирост на 74%, отмечают в Петростате.
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