Штабы Навального включены в перечень действующих террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес штабы Навального в список российских юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. «Общественное движение штабы Навального» включено в соответствующий перечень на сайте ведомства под номером 461.

Напомним, 16 апреля прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд с требованием признать «Фонд борьбы с коррупцией» (признан в России иностранным агентом, — Прим. ред.), Фонд защиты прав граждан и Штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. По мнению прокуроров, данные организации планируют изменить конституционный строй в стране, «в том числе с использованием сценария "цветной революции"».

26 апреля прокуратура приостановила деятельность штабов Навального до рассмотрения Мосгорсудом административного искового заявления о запрете их деятельности на территории России. В связи с этим штабы Алексея Навального по всей России объявили о прекращении деятельности. 29 апреля Леонид Волков официально объявил о закрытии штабов. Сохранение работы сети, по его словам, в нынешнем виде невозможно — оно «немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает».