Леонид Волков объявил о закрытии штабов Алексея Навального по всей России. Сохранение работы сети, по его словам, в нынешнем виде невозможно — оно «немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает».
«Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает. Не поможет никакой ребрендинг. Мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация — только «эксперты» из следственного комитета будут решать, это другая организация или та же самая, и тут уж не надо быть экспертом, чтобы предугадать, что они решат. Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального», — сообщил Волков.
Однако соратники Навального «не опускают руки» и считают, что вся их «адская работа в эти четыре года» и поддержка россиян были не зря. «Мы с вами посеяли по всей России семена свободы, они дадут всходы, они прорастут. Нет больше сети штабов Навального, но есть десятки мощных и крутых региональных политиков, если тысячи их сторонников, есть сильные и самостоятельные политические организации, которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами. Вы им поможете, и все у них получится», — добавил Волков.
Напомним, 16 апреля прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд с требованием признать «Фонд борьбы с коррупцией» (признан в России иностранным агентом, — Прим. ред.), Фонд защиты прав граждан и Штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. По мнению прокуроров, данные организации планируют изменить конституционный строй в стране, «в том числе с использованием сценария "цветной революции"».
26 апреля прокуратура приостановила деятельность штабов Навального до рассмотрения Мосгорсудом административного искового заявления о запрете их деятельности на территории России. В связи с этим штабы Алексея Навального по всей России объявили о прекращении деятельности. Часть страниц заморожена, часть в данным момент недоступна. Как заявляет команда российского политика, работать в прежнем формате стало невозможно — это «небезопасно для наших сотрудников и наших сторонников».
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