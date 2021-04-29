«Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает. Не поможет никакой ребрендинг. Мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация — только «эксперты» из следственного комитета будут решать, это другая организация или та же самая, и тут уж не надо быть экспертом, чтобы предугадать, что они решат. Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального», — сообщил Волков.

Однако соратники Навального «не опускают руки» и считают, что вся их «адская работа в эти четыре года» и поддержка россиян были не зря. «Мы с вами посеяли по всей России семена свободы, они дадут всходы, они прорастут. Нет больше сети штабов Навального, но есть десятки мощных и крутых региональных политиков, если тысячи их сторонников, есть сильные и самостоятельные политические организации, которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами. Вы им поможете, и все у них получится», — добавил Волков.