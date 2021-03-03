Как семейная пара из Петербурга спасла 150 редких нерп и тюленей и воспитывает двух всегородских любимцев — Крошика и Шлиссика

Почему холодная зима — это спасение для нерп?

2020-й год был сложным не только для людей, но и для нерп. Почему?

Елена: Зима 2020-го отметилась самым минимальным покрытием льда на Финском заливе и Ладожском озере за всю историю метеонаблюдений. А нерпы выкармливают потомство на льду — так что это была катастрофа. Самкам приходилось рожать где придется. Вдоль южного берега Ладоги была кромка в полтора километра — там родилась часть щенков. А 8 марта этот лед пошел по Неве, и в реку попало сразу несколько десятков детенышей, некоторые самки пытались их догнать. Одна из самых драматичных историй — двоих тюленят подобрали прямо напротив Смольного. В тот день мы получили около 200 звонков — петербуржцы сообщали нам о все новых местах, где увидели нерпят.

Вячеслав: Мы не знали, к чему готовиться — думали, что к нам может попасть и сотня животных. В итоге их было 30, из них большая часть — новорожденные, некоторые буквально двух-трехдневные. Балтийских нерп — самых ценных и самых малочисленных (их в заливе всего около ста!) — привезли семь. Было много необычных медицинских случаев: например, у одного из тюленей был паралич. Мы его звали Медленный Гыр, потому что все, что он мог делать — лежать и издавать звук «гыр». С таким мы никогда не сталкивались, но его все-таки удалось вылечить — выпустили на волю уже здоровое веселое животное, которое наравне с остальными ловило живую рыбу.

Много новорожденных ладожских нерпят было поражено эктопаразитами, у них были страшные боли и интоксикация. Препарат, который мы обычно используем в таких случаях, нельзя применять к юным пациентам — но после долгих раздумий мы это сделали: другого варианта не было.