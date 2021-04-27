24 апреля в парке «Остров фортов» в Кронштадте прошел эко-субботник. Он был организован в рамках Дня благоустройства города при поддержке администрации района и «Фонда друзей балтийской нерпы». Провели уборку территории и посадку новых деревьев блогеры, волонтеры и главный по спасению тюленей в Петербурге Вячеслав Алексеев.
Помимо уборки прибрежной территории программа эко-субботника включала мероприятие в рамках Международной акции «Сад памяти». Его участники высадили 55 саженцев ив и сосен, которые вместе с 89 деревьями, высаженными в рамках акции в прошлом году, станут живым напоминанием о военных медиках, отдавших свои жизни при исполнении воинского и врачебного долга во время войны.
Высадка деревьев проходила в преддверии 76-й годовщины Великой Победы. Эта акция стала данью уважения не только врачам прошлого, но и современным медикам, самоотверженно борющимся с пандемией коронавирусной инфекции, разработавшим в кратчайшие сроки эффективную вакцину от этой коварной болезни.
Особое внимание было уделено теме защиты экосистем акватории и прибрежных зон Финского залива, спасения морских млекопитающих Балтики. Во время открытой лекции Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская рассказали об очаровательном представителе семейства тюленевых — балтийской кольчатой нерпе, и о том, что может сделать каждый для спасения этого редкого краснокнижного вида животных, популяция которого на сегодняшний день не превышает 100 особей.
«"Сад памяти" — уникальная акция, которая совмещает воспитательную, просветительскую и этическую составляющие с заботой об экологии. Высадкой деревьев мы, с одной стороны увековечиваем памяти медработников, отдавших жизнь при исполнении своего долга в годы Великой Отечественной войны, а с другой стороны, вносим вклад в озеленение города, в создание комфортной среды для жителей и гостей Кронштадта», — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу.
«Уборка прибрежной территории — очень правильная инициатива, организованная проектом "Остров фортов". Наше Балтийское море живое, его экосистема очень чувствительна к воздействию людей. Мы, планируем развивать сотрудничество с «Островом фортов», чтобы помочь сохранению уникальной флоры и фауны Балтики», — отметил директор «Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.
«В "Острове фортов" — новом пространстве нашего города, сегодня проходит настоящий экологический фестиваль, в рамках которого была организована и посадка новых деревьев. В Кронштадте всегда очень хорошо относились к таким инициативам и старались посадить на острове как можно больше деревьев — ведь это наши "зеленые легкие". Субботник — это действительно праздник. Ведь можно поработать на свежем воздухе, зарядиться правильными яркими эмоциями, посмотреть на свой город, район, двор совсем другими глазами — в ежедневной суматохе мы часто не замечаем тех вещей, которые нас окружают. А ведь то место, которое ты привел в порядок сам — становится лучше, красивее и уютнее», — добавил глава Администрации Кронштадтского района Петербурга Олег Довганюк.
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