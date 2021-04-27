Помимо уборки прибрежной территории программа эко-субботника включала мероприятие в рамках Международной акции «Сад памяти». Его участники высадили 55 саженцев ив и сосен, которые вместе с 89 деревьями, высаженными в рамках акции в прошлом году, станут живым напоминанием о военных медиках, отдавших свои жизни при исполнении воинского и врачебного долга во время войны.

Высадка деревьев проходила в преддверии 76-й годовщины Великой Победы. Эта акция стала данью уважения не только врачам прошлого, но и современным медикам, самоотверженно борющимся с пандемией коронавирусной инфекции, разработавшим в кратчайшие сроки эффективную вакцину от этой коварной болезни.

Особое внимание было уделено теме защиты экосистем акватории и прибрежных зон Финского залива, спасения морских млекопитающих Балтики. Во время открытой лекции Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская рассказали об очаровательном представителе семейства тюленевых — балтийской кольчатой нерпе, и о том, что может сделать каждый для спасения этого редкого краснокнижного вида животных, популяция которого на сегодняшний день не превышает 100 особей.