5 молодых специалистов, которые меняют Петербург

Влад Майоров

@antontutryadom

Двадцатидевятилетний студент фонда системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом» Владислав Майоров — настоящий петербургский Борис Виан. Поставленный еще в детстве диагноз РАС (расстройство аутического спектра) совершенно не помешал ему реализовать себя и в качестве актера, и в качестве музыканта. Влад отучился два года в музыкальной школе по классу трубы, а после самостоятельно освоил блок-флейту — на ней он играет в оркестре «Антон тут рядом».

Как актер Влад начинал в инклюзивном театральном проекте «Разговоры», а сейчас играет и в спектакле театра «На Литейном» «Лавр» по одноименному роману Евгения Водолазкина. В январе 2020 года Майоров должен был выступить со спектаклем «Квартира. Разговоры» на гастролях в немецком Дрездене, но еще в самолете почувствовал себя плохо — позднее у него диагностировали лифмому. С помощью фондов «Адвита» и «Антон тут рядом» на его лечение удалось собрать нужную сумму — сейчас Влад борется с болезнью и мечтает о том, чтобы снова выйти на сцену.

«Сначала в мою жизнь пришла музыка, а потом уже театр — я мечтаю преуспеть и там, и там. Часто спрашивают, в каком стиле играет наш оркестр, а я совершенно не знаю, что на это ответить — что-то близкое к фри-джазу, но это не точно. Кумиры в творчестве? Нужно создавать самостоятельно, а не копировать других. Хотя ориентиры, конечно, есть. В музыке это и Владимир Высоцкий, и джазовые музыканты (например, саксофонист Сергей Летов, брат лидера “Гражданской обороны” Егора Летова), и классика рока вроде The Beatles. Из актеров нравятся французские комики: Пьер Ришар, Жерар Депардье, Кристиан Клавье. Сейчас моя главная мечта — поправиться и вернуться в оркестр и в театр. Очень хочу сыграть в мюзикле и исполнить вокальную партию».