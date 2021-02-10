5 молодых специалистов, которые меняют Петербург

Это ведь не секрет, что в редакции «Собака.ru» есть хрустальный шар, куда мы время от времени посматриваем, чтобы разглядеть прекрасные лица сверхновых героев. Знакомьтесь: архитектор, создательница экскурсий, врач-онколог, физик и музыкант, о которых скоро будут говорить все.
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Лера Дроздецкая
Кардиган и топ Maje, юбка Claudie Pierlot, кепка Misbhv (Ankercompany), ожерелье Busiki.Bijoux, обувь Dr.Martеns
Лера Дроздецкая
Искусствовед, социальный педагог и блогер-краевед перепридумала формат городских экскурсий, который оказался самым востребованным в пандемию. Вместо экскурсовода вас водит по Петербургу Telegram-бот, присылающий короткие аудио с информацией о месте, а также карту, современные и архивные фотографии. Вы сами можете выбирать комфортный темп прогулки, переслушивать, если что-то не поняли, и останавливаться на перерыв в любой подвернувшейся кофейне. Сейчас доступны две экскурсии — по району Литейного и по Петроградской стороне. И рекомендуем инстаграм Дроздецкой @tut_lera — интересные факты о городе по хештегу #тут_лерин_спб.
«Планирую продолжать развивать аудиоэкскурсии в Telegram. Разрабатываю два новых маршрута — по Коломне и по Васильевскому острову. Это не самые туристические районы, мало известные даже многим петербуржцам, живущим в других частях города, — атмосферные и очень своеобразные. Хочется их приоткрыть, потому что они действительно этого заслуживают. А к концу года я бы хотела выпустить видеокурс про историю Петербурга».
Евгений Решетов
Архитектор, сооснователь бюро Rhizome вместе с командой придумал внешний и внутренний облик самого модного поп-ап-пространства лета 2020-го «K–30», актуального бистро «ФУТУРА» и отелей «Точка на карте». Одна из недавних работ — проект реновации Торжковского рынка, который собираются превратить в современное общественное пространство.
«Пандемия изменит привычные нам практики общественного. Ситуация подталкивает нас к осознанию того факта, что интернет — не приложение к нашей настоящей жизни, он и есть наша жизнь. Для архитектуры этот сдвиг в сторону онлайна, пожалуй, значим. Архитектура телесна, материальна, привязана к границам и территориям. К счастью, наше бюро всегда разрабатывает проекты, двигаясь от процессов и от опыта конкретного пользователя, а потом уже облекает это в ту или иную форму. То, что мы делаем, мы называем “местами”, не разделяя на здания, благоустройство, интерьеры. Нам важно создавать пространства человеческих отношений и взаимодействий.
В 2021 году у нас происходит довольно много интересного. Мы выиграли конкурс на реконструкцию Театра драмы в Великом Новгороде. Проектируем отели в Ленинградской области и Карелии. Расширяем географию своего присутствия — начинаем работу в Краснодарском крае и в Латвии. В Петербурге готовим проекты с давними товарищами и единомышленниками — “ФУТУРОЙ”, Roots United и другими прекрасными людьми. И вместе с нашими партнерами запустим строительство серийных загородных домиков».
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Антон Козубов
Свитер Palm Angels (Babochka Concept Store)
Антон Козубов
Ведущий научный сотрудник Университета ИТМО физик Антон Козубов — знаменосец петербургской квантовой оптики: он руководит теоретической группой Лаборатории квантовых процессов и измерений.
Звучит как заклинание, но если перевести на простой язык то, над чем работает команда Антона, получается нечто интригующее: исследование передачи, обработки и хранения информации с помощью различных состояний света, например, создание надежных ключей шифрования, которые почти невозможно украсть. Это если о приземленном. Глобально — создание квантовых компьютеров и даже реализация квантовой телепортации.
Сам Антон в 2019 году стал единственным российским участником на QKD Security Workshop в Канаде, семинаре, который собирает лучших в мире ученых в области доказательства секретности квантового распределения ключей.
«За последние десятилетия квантовая оптика серьезно скакнула вперед, в этом есть серьезная заслуга не только ученых, но и обычных людей: они смотрят и читают блоги о квантовой теории информации, квантовых компьютерах, телепортации. Разговоры об этом влияют даже на оценки инвесторами акций ведущих IT компаний современности. Сейчас мы все больше переходим из теоретической области в практическую — работаем над теми же методами квантового распределения ключей, это будущее всех сфер нашей жизни в информационную эру. Планов на 2021 год с избытком: не могу детально говорить о проектах, но они будут связаны с теоретическим исследованием классической передачи информации по квантовым каналам, квантовым имаджингом (получение за счет квантовых изображений лучшего качества, чем любые изображения классической оптики) и квантовым гироскопом, потенциально обладающим гораздо большей точностью по сравнению с классическими аналогами».
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Влад Майоров
Рубашка, куртка и штаны Sandro, обувь Geox
Влад Майоров
Двадцатидевятилетний студент фонда системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом» Владислав Майоров — настоящий петербургский Борис Виан. Поставленный еще в детстве диагноз РАС (расстройство аутического спектра) совершенно не помешал ему реализовать себя и в качестве актера, и в качестве музыканта. Влад отучился два года в музыкальной школе по классу трубы, а после самостоятельно освоил блок-флейту — на ней он играет в оркестре «Антон тут рядом».
Как актер Влад начинал в инклюзивном театральном проекте «Разговоры», а сейчас играет и в спектакле театра «На Литейном» «Лавр» по одноименному роману Евгения Водолазкина. В январе 2020 года Майоров должен был выступить со спектаклем «Квартира. Разговоры» на гастролях в немецком Дрездене, но еще в самолете почувствовал себя плохо — позднее у него диагностировали лифмому. С помощью фондов «Адвита» и «Антон тут рядом» на его лечение удалось собрать нужную сумму — сейчас Влад борется с болезнью и мечтает о том, чтобы снова выйти на сцену.
«Сначала в мою жизнь пришла музыка, а потом уже театр — я мечтаю преуспеть и там, и там. Часто спрашивают, в каком стиле играет наш оркестр, а я совершенно не знаю, что на это ответить — что-то близкое к фри-джазу, но это не точно. Кумиры в творчестве? Нужно создавать самостоятельно, а не копировать других. Хотя ориентиры, конечно, есть. В музыке это и Владимир Высоцкий, и джазовые музыканты (например, саксофонист Сергей Летов, брат лидера “Гражданской обороны” Егора Летова), и классика рока вроде The Beatles. Из актеров нравятся французские комики: Пьер Ришар, Жерар Депардье, Кристиан Клавье. Сейчас моя главная мечта — поправиться и вернуться в оркестр и в театр. Очень хочу сыграть в мюзикле и исполнить вокальную партию».
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Ростислав Павлов
Пиджак, водолазка и брюки Sandro
Ростислав Павлов
29-летний хирург, замдиректора Клиники Высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова (СПБГУ) по направлению «онкология», ученик Андрея Павленко и резидент Высшей школы онкологии ежегодно проводит сотни операций пациентам с опухолями ЖКТ, а еще борется за прогрессивный менеджмент в петербургском здравоохранении. В 2020 году Ростислав Павлов закончил учебу по управлению в Cколково, а в 2021 начинает обучение в Гарвардской медицинской школе по программе The Surgical Leadership. В ходе жесточайшего конкурса на нее отбирается 50 хирургов со всего мира — руководителей отделений и целых госпиталей. Управлением Ростислав Павлов занимается не ради собственных амбиций, а для улучшения качества лечения пациентов с онкологическими диагнозами. Своими руками ты можешь сделать 500 успешных операций за год, а создав эффективные условия работы 5 хирургам — уже 2500 операций.
«Самое важное в 2021 году — несмотря на продолжающуюся пандемию, – сохранять доступность лечения пациентов с раком. Мы ввели в клинике еще один операционный день, чтобы помогать большему количеству пациентов с учетом всех последних мировых тенденций в онкологии. Мои личные планы помимо операций и работы в клинике — очно-заочное обучение управлению в Гарвардском университете и стажировка в Южной Корее по лапароскопической и роботической хирургии».
Текст: Алина Исмаилова, Ксения Морозова, Екатерина Резникова, Игорь Топорков, Ольга Угарова
Фото: Маргарита Смагина, Виктория Назарова
Креативный продюсер: Лима Липа. Стиль: Эльмира Тулебаева. Визаж и волосы: Екатерина Басманова
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