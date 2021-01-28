Россиянам запретили ретушировать фотографии на паспорт

Теперь фотография на паспорт должна «соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления». Запрещено делать снимки в изменяющих цвет глаз линзах, очках с тонированными стеклами, в форме, верхней одежде и шарфах, закрывающих часть подбородка. Запрещена даже минимальная ретушь — все особенности лица должны быть отображены достоверно.

Для тех россиян, кто оформляет паспорт через портал Госуслуг, также введены новые правила. В случае неявки заявителя в течение трех дней после приглашения на прием в подразделение по вопросам миграции можно приостановить процедуру оформления паспорта на срок не дольше 30 календарных дней.

Напомним, о том, в 2019 году правительство России предложило переход с бумажного паспорта на электронные документы. Тогда предполагалось, что пилотный проект запустят в 2020 году, однако сроки были сдвинуты на год. Первыми электронные паспорта получат москвичи. Также в России разрабатывают мобильное приложение для электронного паспорта и других документов. Тестирование технологии уже было проведено во время первой волны заболеваемости коронавирусом при помощи цифровых пропусков.