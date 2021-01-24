На Дворцовой площади разбирают главную новогоднюю ель

Главную новогоднюю ель Петербурга (впервые с 2012 года живая!) на Дворцовой площади начали разбирать. Петербуржцы расстроились, ведь власти города обещали оставить ее до конца января. Фотографии опубликовали очевидцы в соцсетях.
Вечером 20 декабря 25-метровое дерево весом 12 тонн зажгло свой праздничный наряд («Собака.ru» показывала, как к этому готовились!). По многочисленным просьбам горожан, в Смольном приняли решение оставить ель до конца января, однако с дерева уже начали снимать игрушки и украшения в стиле ретро — для этого использовали спецтехнику.
«Так разрушаются мечты. Я так хотела увидеть елку на Дворцовой. Весь месяц просидела в изоляции и вот сегодня поехала полюбоваться. Каково было разочарование – игрушки сняты, елку разбирают», – пожаловалась петербурженка во «ВКонтакте».
Напомним, после того, как новогодняя ель покинет пост, она обретет вторую жизнь. Из ствола отслужившей ели планируется изготовить сувенирную продукцию, которая будет направлена в социальные учреждения Петербурга. Скорее всего, это будут часы, циферблатом которых будет служить сечение ствола ели с совмещенным с ним часовым механизмом.
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