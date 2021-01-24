На Дворцовой площади разбирают главную новогоднюю ель

Напомним, после того, как новогодняя ель покинет пост, она обретет вторую жизнь. Из ствола отслужившей ели планируется изготовить сувенирную продукцию, которая будет направлена в социальные учреждения Петербурга. Скорее всего, это будут часы, циферблатом которых будет служить сечение ствола ели с совмещенным с ним часовым механизмом.