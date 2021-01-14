По просьбам петербуржцев: новогодняя ель останется на Дворцовой площади до конца января

Впервые с 2012 года главная новогодняя ель Петербурга — живая, а не искусственная. 25-метровое дерево весом 12 тонн зажгло свой праздничный наряд вечером 20 декабря («Собака.ru» показывала, как к этому готовились!) и продолжит радовать горожан до конца января. Как объяснили в Смольном, об этом попросили сами петербуржцы.
«Живая ель, установленная в этом году, получила очень высокую оценку жителей Санкт‑Петербурга. В адрес губернатора города, на его личную страничку «ВКонтакте» поступило множество позитивных откликов горожан и гостей на проект оформления Дворцовой площади. Огромный интерес мы наблюдали в социальных сетях, которые наполнены фотографиями главной ели Санкт‑Петербурга, собравшими десятки тысяч «лайков» и восхищенных комментариев», — отметил председатель Комитета по печати Владимир Рябовол.
После того, как новогодняя ель покинет свой пост, она обретет вторую жизнь. Из ствола отслужившей ели планируется изготовить сувенирную продукцию, которая будет направлена в социальные учреждения Петербурга. Скорее всего, это будут часы, циферблатом которых будет служить сечение ствола ели с совмещенным с ним часовым механизмом.
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