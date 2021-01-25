99-летняя теннисистка Наталья Ветошникова: «Во время Блокады я участвовала в женском первенстве Ленинграда — мы, голодные, еле двигались по корту»

В преддверии дня снятия Блокады Ленинграда «Собака.ru» снова записывает монологи тех, кто прошел через это испытание. 99-летняя теннисистка Наталья Ветошникова собрала все возможные трофеи Ленинграда до Великой Отечественной войны, участвовала в соревнованиях во время блокады, а в 1956-м в составе сборной Ленинграда выиграла Кубок СССР.
Вы начали играть в теннис еще до войны.
Причем задолго до войны! Когда я была совсем крохотной, родители снимали дачу в Глазово, рядом с Павловском. Они увлекались теннисом и играли на местных площадках. В 1926 году, когда мне было уже пять лет, они взяли на корты с собой и меня. Я брала мяч и папину тяжелую ракетку и пыталась с ее помощью перебить мяч на другую сторону корта. Потом играла с дедушкой: он бросал мне мячик, и я старалась подкидывать его ракеткой. Мне как раз подарил легкую женскую ракетку один теннисист, сказал, что у него дома ей выбивают ковры, а я уж явно буду использовать по назначению. С 1929 года мама начала играть за ленинградскую теннисную команду «Динамо», и летом вместо дачи мы стали ездить на стадион. Смотрела, как играл папа — по профессии он был бухгалтером, но в любительском теннисе выступал хорошо, получил четвертый разряд. У мамы был первый. В 1935 году в Ленинграде впервые устроили первенство города среди детей. Я выиграла его в одиночном разряде, а в 1937-м уже была чемпионкой СССР среди девочек.
И вот вы, с целым набором регалий, перешли во взрослый спорт. Было трудно?
Трудности были не спортивные — началась Великая Отечественная, а вскоре и блокада. Но штука в том, что играть я не переставала: в 1943 году участвовала в женском первенстве Ленинграда, заняла третье место. Мужского разряда в тот год вообще не было: все мужчины ушли на фронт. А мы, женщины, были голодные, еле двигались по корту, но как-то играли.
Чем вам запомнилась блокада?
В деталях помню один эпизод, он вообще не имеет отношения к теннису. В 1943 году Ленинград бомбили почти каждый день. Было очень страшно, выходили утром и не знали, вернемся ли домой вечером. Как-то раз мы с подружкой поехали в кинотеатр «Молодежный» на Садовой, на американскую картину «В старом Чикаго», это что-то вроде фильма-катастрофы (1937 год, реж. Генри Кинг, киностудия 20th Century Fox. — Прим. ред.). Мы сели на трамвай № 3 на площади Льва Толстого, едем по Кировскому (сейчас это Каменноостровский проспект), поднимаемся на Кировский (сейчас — Троицкий) мост. Начался обстрел, при котором пострадали милиционер и женщина-прохожая, — кто-то погиб, кто-то был ранен. Взрывом снаряда оборвало провода. Трамвай остановился на спуске с моста, и вожатая попросила всех покинуть вагон. Пассажиры (без паники!) трусцой спустились с моста и остановились у стены первого дома на набережной, чтобы не выходить на открытое Марсово поле, — ждали еще одного снаряда, но, к счастью, он так и не прилетел. В итоге мы все-таки пришли в кино. Я не помню ни единого кадра из фильма, кроме страшного пожара в конце. И вот бомбардировка вместе с пожаром сплелись в моей памяти.
Как вам удалось вернуться в спорт после войны?
Голод, конечно, сильно ухудшил мое здоровье. Я потеряла отца, многих родных, сестру — она умерла уже в 1947 году, но это тоже были последствия блокады. Я удивляюсь не тому, что продолжила играть, а тому, что вообще выжила: просто каждый день повторяла себе, что должна выиграть первенство СССР и не имею права умирать. Я весила 41 килограмм, но после окончания войны я сильно располнела и в нормальный вес вернулась только к концу сороковых. Вернуть форму мне помог теннис.
Мечта выиграть первенство сбылась?
Стать первой в 1940–50-х было трудно — впереди всех были ленинградские примы, многократные чемпионки СССР Зинаида Клочкова, Татьяна Налимова, Галина Коровина. Но в десятке лучших теннисистов СССР я была несколько раз, максимально высокое место в личном зачете — пятое. Один раз, в 1954 году, я, правда, стала чемпионкой СССР в зимнем первенстве, в миксте, в паре с Владимиром Кизеветтером.
Но вы взяли кубок страны!
Да, и это потрясающая история. Кубок СССР был командным соревнованием, я играла за сборную Ленинграда. И вот финал в Тбилиси, 1956 год, играем с москвичками. Решающий матч — с Елизаветой Чувыриной, чемпионкой Союза 1949 года. Я проигрываю первый сет — беда, не идет игра! Понимаю, что красиво, с выходами к сетке, сыграть не выйдет. Решаю «качать» — то есть просто отбивать мяч с задней линии, пытаться попасть в максимально неудобную для Чувыриной точку площадки. Это вообще противный стиль, я его терпеть не могу, всю суть тенниса убивает. Но тогда пришлось. И я победила! Подхожу к Чувыриной, жму руку, а она мою ладонь трясет как рукоятку пилы и говорит: «Противная, ненавижу тебя!» А мне было все равно, кубок-то наш!
А за современным теннисом следите? Видели победу Даниила Медведева на турнире в Лондоне? Он переиграл самих Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, а это первые ракетки мира.
Конечно, видела, и это настоящее чудо! Я без тенниса не могу, но, к сожалению, у меня долго плохо работал телевизор и многие турниры я пропускала: толком не следила за становлением того же Надаля или Роджера Федерера. Но мне очень нравилось, как играл Евгений Кафельников (один из самых титулованных российских теннисистов, четырехкратный чемпион турниров Большого шлема. — Прим. ред.), это всегда было изящно и красиво. У меня вообще есть две претензии к современному теннису. Во-первых, игроки не рискуют, не стремятся к красоте, а сушат игру, осторожничают. Это же скучно! Ну не может такой благородный вид спорта вызывать зевоту. А во-вторых, раздражает то, что сейчас теннисисты играют в черном или вообще в разноцветном. Белый, только белый!
Наталья Ветошникова играла в паре с чемпионом СССР по теннису Николаем Озеровым, в будущем — знаменитым хоккейным и футбольным комментатором. В 1946 году пара Ветошникова — Озеров заняла первое место в Открытом первенстве Москвы. В 2013 году Наталья Борисовна вошла в Зал славы российского тенниса, который находится в Петербурге.
Текст: Игорь Топорков
Фото: Алексей Костромин
Свет: Skypoint
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