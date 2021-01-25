99-летняя теннисистка Наталья Ветошникова: «Во время Блокады я участвовала в женском первенстве Ленинграда — мы, голодные, еле двигались по корту»

Вы начали играть в теннис еще до войны.

Причем задолго до войны! Когда я была совсем крохотной, родители снимали дачу в Глазово, рядом с Павловском. Они увлекались теннисом и играли на местных площадках. В 1926 году, когда мне было уже пять лет, они взяли на корты с собой и меня. Я брала мяч и папину тяжелую ракетку и пыталась с ее помощью перебить мяч на другую сторону корта. Потом играла с дедушкой: он бросал мне мячик, и я старалась подкидывать его ракеткой. Мне как раз подарил легкую женскую ракетку один теннисист, сказал, что у него дома ей выбивают ковры, а я уж явно буду использовать по назначению. С 1929 года мама начала играть за ленинградскую теннисную команду «Динамо», и летом вместо дачи мы стали ездить на стадион. Смотрела, как играл папа — по профессии он был бухгалтером, но в любительском теннисе выступал хорошо, получил четвертый разряд. У мамы был первый. В 1935 году в Ленинграде впервые устроили первенство города среди детей. Я выиграла его в одиночном разряде, а в 1937-м уже была чемпионкой СССР среди девочек.

И вот вы, с целым набором регалий, перешли во взрослый спорт. Было трудно?

Трудности были не спортивные — началась Великая Отечественная, а вскоре и блокада. Но штука в том, что играть я не переставала: в 1943 году участвовала в женском первенстве Ленинграда, заняла третье место. Мужского разряда в тот год вообще не было: все мужчины ушли на фронт. А мы, женщины, были голодные, еле двигались по корту, но как-то играли.

Чем вам запомнилась блокада?

В деталях помню один эпизод, он вообще не имеет отношения к теннису. В 1943 году Ленинград бомбили почти каждый день. Было очень страшно, выходили утром и не знали, вернемся ли домой вечером. Как-то раз мы с подружкой поехали в кинотеатр «Молодежный» на Садовой, на американскую картину «В старом Чикаго», это что-то вроде фильма-катастрофы (1937 год, реж. Генри Кинг, киностудия 20th Century Fox. — Прим. ред.). Мы сели на трамвай № 3 на площади Льва Толстого, едем по Кировскому (сейчас это Каменноостровский проспект), поднимаемся на Кировский (сейчас — Троицкий) мост. Начался обстрел, при котором пострадали милиционер и женщина-прохожая, — кто-то погиб, кто-то был ранен. Взрывом снаряда оборвало провода. Трамвай остановился на спуске с моста, и вожатая попросила всех покинуть вагон. Пассажиры (без паники!) трусцой спустились с моста и остановились у стены первого дома на набережной, чтобы не выходить на открытое Марсово поле, — ждали еще одного снаряда, но, к счастью, он так и не прилетел. В итоге мы все-таки пришли в кино. Я не помню ни единого кадра из фильма, кроме страшного пожара в конце. И вот бомбардировка вместе с пожаром сплелись в моей памяти.