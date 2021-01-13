Победительница «Голос 60+» Дина Юдина: «В блокаду я потеряла сестру и бабушку, а папа погиб на фронте под Будапештом»

С тех пор, как вы победили на шоу «Голос 60+», прошло два месяца. Что вы чувствуете сейчас?

Честно говоря, хорошего у меня мало. Неважно себя чувствую, хожу по врачам и поликлиникам, сказался возраст и время года — сейчас как раз обостряются все болячки. Я прекрасно чувствовала себя, пока была в Москве, пока репетировала и выступала, а вот вернулась в Петербург— и как-то стало хуже. Думаю, дело в атмосфере, которая царила на площадке «Голоса». Вроде бы серьезная нагрузка, каждодневные репетиции, но я была в постоянном тонусе. А вернувшись в Петербург, в привычную спокойную среду, сдаю позиции. Еще до шоу обострился ларингит, пела, можно сказать, не своим голосом, но успешно.

Как вы попали на «Голос»?

Я смотрела все сезоны проекта, с самого его начала. И когда в прошлом году я увидела в «Голосе» 91‑летнюю исполнительницу, поняла, что тоже хочу участвовать. Я каждый год (кроме 2020‑го) езжу по путевке в пансионат «Заря» в Репино, выступаю там с романсами. Два года назад у меня был даже персональный творческий вечер! Так что биография для участия была отличная. Внучка помогла отправить видео с моих выступлений (я интернетом пользуюсь, но по минимуму) — со мной связались и пригласили приехать на съемки, минуя кастинг.

И вот вы приезжаете в Москву и почти сразу выходите на сцену, на слепые прослушивания. Камеры, софиты, Гвердцители, Ваенга, Сукачев и Лещенко в креслах наставников. Сильно волновались?

Хотите верьте, хотите— нет, но на сцене я не волнуюсь никогда! Я работала адвокатом, водила экскурсии, и выступать перед аудиторией для меня— не нечто из ряда вон. Многие профессионалы дрожат перед концертами, а я — нет. Собственно, я на выступлениях всегда пою лучше, чем на репетициях. Сцена вдохновляет. При этом реакция публики вообще не имеет значения: аплодисменты— это приятно, но я бы хорошо спела и без них.