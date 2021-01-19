Актер Борис Улитин: «Бабушка и дедушка умерли в блокаду, а мама смогла вывезти меня только в 1943-м»

Вы ребенок блокады Ленинграда. Что рассказывали родные об этом времени?

В начале блокады мне было два года, и, конечно, когда началось жуткое безвременье, я был почти младенцем. Сам лично я вспомнить ничего не могу— это огромная черная дыра в нашей жизни, в жизни всего города. Несмотря на то, что я был маленьким, мне присвоили звание блокадника. В общем-то заслуженно: в те страшные месяцы я остался жив, и это огромное чудо. Когда началась война, мой отец был сразу же отправлен на работу в город Молотов (ныне Пермь.— Прим. ред.), где он служил директором театра. Моя мать, балетная артистка театра имени Кирова (ныне Мариинский.— Прим. ред.), была мобилизована в агитбригады по обслуживанию фронта и успела покинуть город, пока блокадное кольцо окончательно не сомкнулось. Получается, жизнь разлучила нас с мамой еще в моем младенчестве, я, совсем крохотный, остался на попечении тети. Бабушка моя, как и дедушка, умерли в блокаду от голода и болезней. Мама смогла вывезти меня в Молотов и воссоединиться со мной в июле 1943 года. Она работала в агитбригаде одного из аэродромов, произвела впечатление на пилотов, рассказала одному из них, что ее сын, мать и сестра в голодном Ленинграде, и один из летчиков смог меня забрать и доставить в Молотов. Я провел в осажденном Ленинграде два года, меня выхаживала тетя. Это были настолько жуткие воспоминания для нее, что при упоминании блокады на ее глазах всегда выступали слезы. Она работала на обувной фабрике «Скороход», благодаря чему ей выдали так называемую рабочую карточку— по ней она получала еду, которую почти полностью отдавала мне.

У вас творческая семья — выбор актерского будущего был безальтернативным?

Все мое сознательное детство я провел за кулисами театра. Отец мой руководил нынешним Театром на Литейном, потом Ленинградским областным гастрольным театром, мама танцевала в Кировском. Я все время был на репетициях, за кулисами, на балете, на драматических спектаклях. Полюбил театр как зритель. Но артистом быть не хотел, мечтал стать военным моряком. После школы подал документы в училище имени Фрунзе, но меня забраковали по физическим данным. Мечта рухнула, что делать дальше? В расстроенных чувствах я пошел простым рабочим на завод «Электросила», но замаячила армия: отсрочки-то студенческой не было! А туда мне очень не хотелось. И родители убедили меня сдать экзамены в театральный институт. Это странно, но мне нравилось на заводе и идти в творческую профессию не хотелось. От безысходности я выучил стихотворение и басню (какие— не помню) и довольно легко прошел все туры отбора! Хотя даже в школе в самодеятельности не участвовал. Меня приняли в Ленинградский театральный институт к народной артистке РСФСР Елизавете Тиме на курс. Учиться было трудно я ­оказался зажатым. Но со временем расковался, и когда в 1961 году пришла пора оканчивать институт, меня углядел Николай Акимов, художник, сценограф, главный режиссер и создатель Театра комедии. Мы работали семь лет, пока он не умер в 1967 году.