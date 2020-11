Каждый десятый россиянин не смог подобрать цензурную замену слова «локдаун»

Напомним, ранее выяснилось, как россияне относятся к 2020 году. Более половины опрошенных назвали этот год плохим и даже одним из худших в их жизни. Текущий год принес столько проблем, что рейв-группа Little Big выпустила «гимн ненависти к 2020 году» S*ck My D*ck и показала клип на новый сингл. В видео музыканты Little Big вместе с блогером Данилой Поперечный, шоуменом Александром Гудковым и фронтменом The Hatters Юрой Музыченко с показательной напыщенностью радуются наступлению Нового года, наряжают елку игрушками в форме коронавируса и предлагают отправиться ему куда подальше.