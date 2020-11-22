Каждый десятый россиянин не смог подобрать цензурную замену слова «локдаун»

Самым распространенным вариантом стала «изоляция», его предложил каждый пятый респондент (20%). Еще 15% опрошенных выбрали слово «карантин». При этом каждый десятый (10%) не смог подобрать цензурный синоним «локдауну».

Иностранный термин также заменили «ограничением» (7%), «самоизоляцией» (5%), «блокировкой»(4%), «запретом» и «домашний арестом». (по 2%), а также 3% опрошенных считают, что в русском языке не найдется нужного аналога.