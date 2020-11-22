Каждый десятый россиянин не смог подобрать цензурную замену слова «локдаун»

Сервис по поиску работы Superjob предложил россиянам назвать альтернативные варианты для иностранного термина «локдаун». Результаты опроса опубликовал РБК.
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Фото: Shutterstock
Самым распространенным вариантом стала «изоляция», его предложил каждый пятый респондент (20%). Еще 15% опрошенных выбрали слово «карантин». При этом каждый десятый (10%) не смог подобрать цензурный синоним «локдауну».
Иностранный термин также заменили «ограничением» (7%), «самоизоляцией» (5%), «блокировкой»(4%), «запретом» и «домашний арестом». (по 2%), а также 3% опрошенных считают, что в русском языке не найдется нужного аналога.
Исследование проводилось 18 ноября. Всего было опрошено 600 совершеннолетних жителей по всей России.
Напомним, ранее выяснилось, как россияне относятся к 2020 году. Более половины опрошенных назвали этот год плохим и даже одним из худших в их жизни. Текущий год принес столько проблем, что рейв-группа Little Big выпустила «гимн ненависти к 2020 году» S*ck My D*ck и показала клип на новый сингл. В видео музыканты Little Big вместе с блогером Данилой Поперечный, шоуменом Александром Гудковым и фронтменом The Hatters Юрой Музыченко с показательной напыщенностью радуются наступлению Нового года, наряжают елку игрушками в форме коронавируса и предлагают отправиться ему куда подальше.
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