Посмотрите новый клип Little Big на «гимн ненависти к 2020 году» S*ck My D*ck

В видео музыканты Little Big вместе с блогером Данилой Поперечный, шоуменом Александром Гудковым и фронтменом The Hatters Юрой Музыченко с показательной напыщенностью радуются наступлению Нового года, наряжают елку игрушками в форме коронавируса и предлагают отправиться ему куда подальше.

А еще вспоминают, как встречали 2020 год. И, судя по всему, винить во всем следует Санта Клауса — именно он в исполнении Гарика Харламова принес всем подарки из взрывов, лесных пожаров, зараженных летучих мышей и даже шампанское «Новичок».

«Данный контент создан исключительно в развлекательных целях без намерения ранить чьи-либо чувства. Клип является гимном ненависти к 2020 году — одному из самых сложных и противоречивых годов XXI века. Мы соболезнуем всем, кто пострадал в этом году и надеемся, что следующий будет лучше», — говорится к дисклеймеру к видео.