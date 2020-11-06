Посмотрите новый клип Little Big на «гимн ненависти к 2020 году» S*ck My D*ck

Рейв-группа Little Big выпустила новый сингл и традиционно показала клип на него. S*ck My D*ck — настоящий «гимн ненависть к 2020 году». Посмотрите прямо сейчас и не беспокойтесь, новый, 2021-ый год уже скоро!
В видео музыканты Little Big вместе с блогером Данилой Поперечный, шоуменом Александром Гудковым и фронтменом The Hatters Юрой Музыченко с показательной напыщенностью радуются наступлению Нового года, наряжают елку игрушками в форме коронавируса и предлагают отправиться ему куда подальше.
А еще вспоминают, как встречали 2020 год. И, судя по всему, винить во всем следует Санта Клауса — именно он в исполнении Гарика Харламова принес всем подарки из взрывов, лесных пожаров, зараженных летучих мышей и даже шампанское «Новичок».
«Данный контент создан исключительно в развлекательных целях без намерения ранить чьи-либо чувства. Клип является гимном ненависти к 2020 году — одному из самых сложных и противоречивых годов XXI века. Мы соболезнуем всем, кто пострадал в этом году и надеемся, что следующий будет лучше», — говорится к дисклеймеру к видео.
В этом году петербургская рейв-группа Little Big должна была представить Россию на «Евровидении», однако проведение мероприятия было перенесено из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, петербуржцам все-таки удалось неофициально победить. Клип на песню Uno посмотрели более 142 миллионов раз — и видео стало самым просматриваемым в истории конкурса.
В мае 2019 года клип Little Big на трек Skibidi обогнал по количеству просмотров самое популярное музыкальное видео своих коллег из ЮАР Die Antwoord — Baby's on Fire (теперь бесконечный спор о схожести групп можно смело закрывать!). Трек Skibidi был презентован на второй части альбома «Antipositive, Pt. 2» в октябре прошлого года. Позже группа выпустила альбом ремиксов на трек Skibidi — там есть и романтическая версия песни, на которую позже также выпустили видеоработу с драконами и намеками на ретровейв.
В июле музыканты презентовали свежий трек I’m OK о ситуациях в барах, отсутствии контроля и караоке как его результат. В октябре представили новый клип на песню Rock-Paper-Scissors, вошедшую в свежий мини-альбом Go Bananas. Участники группы, облачившись в костюмы четвероногих, дебоширят и пугают прохожих, гоняются за собственным хвостом и даже «лопают» пятую точку Ким Кардашьян.
Посмотрите также гипнотический клип на песню Hypnodancer и вызывающее аппетит видео на трек Tacos. Ням-ням!
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