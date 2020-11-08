Исследование: более половины россиян считают 2020 год плохим. Лишь 3% назвали его лучшим

«Более половины жителей России (61%) поставили 2020 году 1−4 балла из 10 возможных, в том числе 28% респондентов оценили текущий год на 1 балл — он стал для них одним из худших в жизни», — рассказывают авторы исследования.

Однако 21% опрошенных поставил этому году 5 из 10 баллов. Как считают респонденты, 2020 год особо не отличается от предыдущих. Высокую оценку, от 6 до 10 баллов, 2020 году дали лишь 18% респондентов, среди которых 3% назвали текущий год лучшим в жизни.