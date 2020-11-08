Исследование: более половины россиян считают 2020 год плохим. Лишь 3% назвали его лучшим

Сервис «Работа.ру» выяснил, как россияне относятся к 2020 году. Так, более половины опрошенных назвали этот год плохим и даже одним из худших в их жизни. Результаты исследования опубликовало «РИА Новости».
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Фото: Shutterstock
«Более половины жителей России (61%) поставили 2020 году 1−4 балла из 10 возможных, в том числе 28% респондентов оценили текущий год на 1 балл — он стал для них одним из худших в жизни», — рассказывают авторы исследования.
Однако 21% опрошенных поставил этому году 5 из 10 баллов. Как считают респонденты, 2020 год особо не отличается от предыдущих. Высокую оценку, от 6 до 10 баллов, 2020 году дали лишь 18% респондентов, среди которых 3% назвали текущий год лучшим в жизни.
Говоря о проблемах, с которыми россияне столкнулись в 2020 году, респонденты отметили потерю работы или сокращение, снижение дохода и период пандемии коронавируса. Также респонденты жаловались на состояние здоровья (13%), а некоторых расстроила невозможность выехать из страны (8%). Однако 10% опрошенных заявили о том, что 2020 год не принес им особых сложностей.
Кроме того, больше половины жителей России заявили, что им не хотелось бы ускорить время до конца 2020 года. 5% респондентов ответили, что не ждут окончания года, а 47% сказали, что время должно идти как обычно. При этом 45% опрошенных с большим нетерпением ждут окончания сложного года, а 27% из них мечтают о том, чтобы это произошло как можно быстрее.
Напомним, текущий год принес столько проблем, что рейв-группа Little Big выпустила «гимн ненависти к 2020 году» S*ck My D*ck и показала клип на новый сингл. В видео музыканты Little Big вместе с блогером Данилой Поперечный, шоуменом Александром Гудковым и фронтменом The Hatters Юрой Музыченко с показательной напыщенностью радуются наступлению Нового года, наряжают елку игрушками в форме коронавируса и предлагают отправиться ему куда подальше.
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