Инструкция: что делать, если ваши интимные фотографии или видео попали в cеть? Объясняют психолог и юрист

Сегодня стало известно, что у Артема Дзюбы требовали 5 миллионов долларов, чтобы скандальное видео с его участием не появилось в интернете. Футболист отказал вымогателю, информацию о котором сейчас изучают в центральном аппарате ФСБ. «Собака.ru» поговорила с психологом и юристом о том, как реагировать на шантаж, какое наказание может понести злоумышленник и что делать, если интимные материалы все же попали в сеть.
Елена Болюбах, руководительница Кризисного центра для женщин ИНГО: «В кризисный центр для женщин все чаще обращаются по поводу подобного шантажа: если раньше это были единицы в год, то сейчас — десятки. Человеку в этот момент нужна помощь кризисного психолога, мы ее оказываем.
Если вас шантажируют, самое главное — не идти на поводу у шантажиста. Шантаж обычно усиливается, и вы будете оставаться в ловушке. Тут необходимо выдохнуть и подумать, что произойдет, если все увидят эти фото или видео. Мы видим, что в основном людей не хейтят, а поддерживают. Что случится, если узнают коллеги на работе? Если это взрослые люди, вау-эффект продлится максимум день. Часто людей пугает дискомфорт родственников. Но если этот контент не содержит в себе ничего преступного, то родители точно смогут с этим жить. Мы сейчас живем открыто и, к сожалению, то, что было интимным, может становиться общественным.
Если ваш бывший партнер опубликовал какой-то эротический контент с вашим участием, это характеризует его с негативной стороны, а не вас. Люди в отношениях занимаются сексом, используют разные практики, занимаются мастурбацией и снимают это — это совершенно нормально. Нет ничего плохого в получении удовольствия любым законным способом.
Возможно, стоит самому написать у себя в соцсетях: «Меня шантажируют, возможно, вскоре будут опубликованы материалы, наблюдать которые вам будет неприятно. Будьте готовы, вы можете их не смотреть и не распространять. Да, это я, и в этом нет ничего плохого. Это моя частная жизнь, это делалось не для того, чтобы кого-то оскорбить, я имею право делать те вещи, которые доставляют мне удовольствие и остаются в рамках закона». Не нужно оправдываться и извиняться. Мастурбация — это нормальный для человека процесс, вы же никого не били.
В случае с Дзюбой само выложенное видео привлекло гораздо меньше внимания, чем последствия. Люди начали выкладывать посты с поддержкой после решения об отстранении его от игр. Даже наше довольно консервативное общество консолидировалось и заявило, что ничего страшного не произошло.
Огромное количество людей после видео с Дзюбой думают о том, у кого из их бывших какое-то подобное видео есть. И тут стоит вести разговор о том, что телесное, сексуальное должно становиться более нормальным и обсуждаемым. У нас до сих пор о сексе не принято говорить даже со своими партнерами, не то что с другими людьми. Это должно и будет меняться».
Диана Рамазанова, юристка Кризисного центра для женщин ИНГО: «Как показывает практика, шантаж интимными фотографиями и их дальнейшая публикация в сети – обычно следствие сталкинга. Часто жертву до этого преследуют, а публикация становится следствием того, что человек попытался разорвать отношения.
В первую очередь нужно понять, соответствует ли публикация действительности. Если материал, говоря простым языком, «сфабрикован», то его распространение будет считаться клеветой и попадать под действие статьи 128.1 УК РФ. Чтобы привлечь лицо к ответственности, нужно написать заявление в полицию и сообщить о клевете, а также обязательно указать, что его действия подрывают вашу репутацию в глазах окружающих.
Но даже если это ваши фотографии, данные действия нарушают сразу несколько статей Уголовного кодекса: нарушение неприкосновенности личной жизни, а именно незаконное собрание или распространение сведений о частной жизни, составляющих его личную или семейную тайну (ст. 137 УК РФ), нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и сообщений (ст. 138 УК РФ). И тут следует отметить, что перечисленные статьи касаются не только личных фотографий, но скриншотов переписки, а также раскрытия любой информации, которая была доверена обвиняемому.
Если фото или видео имеют интимный характер, то их распространение – это оборот порнографических материалов. На деле эта статья редко распространяется на данное деяние, но вполне может быть рычагом, если человек еще только угрожает вам публикацией. Кроме того, вы имеете полное право обратиться с заявлением о привлечении по данной статье, полиция обязана его принять и вызвать подозреваемого для объяснений. Это может повлиять на него морально, навредить при приеме на работу в компанию с дотошной службой безопасности.
Если преследователь угрожает вам, что опубликует информацию личного характера, то можно сделать скриншоты ваших переписок и не удалять их, чтобы можно было подтвердить их подлинность. Также стоит написать заявление и попросить привлечь шантажиста к ответственности, просто данное преступление будет считаться неоконченным. Кстати, если в обмен на нераспространение партнер будет требовать имущество, деньги или совершение каких-либо действий, то это уже будет считаться вымогательством (ст. 163 УК РФ). Стоит помнить, что распространение – это не только публикация в СМИ или социальных сетях, но и рассылка в личные сообщения.
Если вы нашли информацию о себе в интернете, то можно написать в поисковики, которые выдают ссылку на данные публикации, а также правообладателям сайтов или пабликов, где размещены материалы. В соответствии с Федеральным законом № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» их по такому запросу должны удалить.
Существует также возможность применения гражданского права. Можно обратиться в суд с гражданским иском о признании нарушения личного неимущественного права на неприкосновенность частной жизни, а также потребовать компенсацию морального вреда и возмещения понесенных убытков с распространителя.
Хочу от себя добавить, что, если вам угрожают распространением снимков или видео, лучше всего сыграть на опережение и опубликовать, например, пост на личных страницах в социальных сетях, где честно рассказать о сложившейся ситуации. Не бойтесь просить помощи, обращаться за консультациями в кризисные центры – у нас, например, есть юридические субботы, когда можно проконсультироваться по телефону с юристом анонимно. Также мы бесплатно помогаем с написанием заявлений в полицию и в суд. Есть фонды и центры, которые могут бесплатно оказать юридическое сопровождение в суде и следственных органах. И помните: стыдно должно быть не вам, а тем, кто так с вами поступает».
Виктория Кочина, соучредитель и ведущий психолог студии «Ресурс»: «Если мужчина угрожает, что выложит ваши фотографии в сеть, вам стоит дать ему понять, что отправитесь в полицию – это может его остановить. Но если снимки уже оказались в интернете, то лучше по возможности сразу сходить к психологу – это очень травматичная ситуация для девушки. У нас это не принято, но в цивилизованных странах подобные ситуации всегда должен сопровождать специалист. Ведь следствием могут стать недоверие ко всем мужчинам, сложность в построении следующих отношений.
Обратиться в полицию или к психологу может быть сложно: девушка может чувствовать себя виноватой, бояться осуждения. На женщин оказывается сильное социальное давление, они якобы должны быть безупречны, а любое проявление сексуальности трактуется как легкодоступность.
Жертве стоит как можно скорее выйти из зоны поражения и убрать все травмирующие факторы: закрыть социальные сети, не общаться с теми людьми, которые не оказывают поддержку или тем более порицают. Если ваши коллеги или знакомые поднимают эту тему и пытаются вас задеть, то вы должны прекращать эти разговоры: «Я не хочу говорить об этом. Я не буду это обсуждать». Это сложно делать без поддержки и нужно упражняться. Если шейминг, например, на работе не получается пресекать, возможно, стоит задуматься об увольнении – этот период нужно пережить и принять».
Текст: Морозова Ксения, Сабина Алиева
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.