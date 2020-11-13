Инструкция: что делать, если ваши интимные фотографии или видео попали в cеть? Объясняют психолог и юрист

Елена Болюбах, руководительница Кризисного центра для женщин ИНГО: «В кризисный центр для женщин все чаще обращаются по поводу подобного шантажа: если раньше это были единицы в год, то сейчас — десятки. Человеку в этот момент нужна помощь кризисного психолога, мы ее оказываем.

Если вас шантажируют, самое главное — не идти на поводу у шантажиста. Шантаж обычно усиливается, и вы будете оставаться в ловушке. Тут необходимо выдохнуть и подумать, что произойдет, если все увидят эти фото или видео. Мы видим, что в основном людей не хейтят, а поддерживают. Что случится, если узнают коллеги на работе? Если это взрослые люди, вау-эффект продлится максимум день. Часто людей пугает дискомфорт родственников. Но если этот контент не содержит в себе ничего преступного, то родители точно смогут с этим жить. Мы сейчас живем открыто и, к сожалению, то, что было интимным, может становиться общественным.

Если ваш бывший партнер опубликовал какой-то эротический контент с вашим участием, это характеризует его с негативной стороны, а не вас. Люди в отношениях занимаются сексом, используют разные практики, занимаются мастурбацией и снимают это — это совершенно нормально. Нет ничего плохого в получении удовольствия любым законным способом.