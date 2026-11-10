Находки петербургских археологов попали в журнал Science! Мрачные тайны скифов, конопля и жертвоприношения — рассказываем подробности

Статья российских археологов опубликована в одном из самых известных научных журналов планеты — Science. Это само по себе событие — такое случается далеко не каждый год! Ученые из Петербурга обнаружили, возможно, древнейшее погребение скифов, где нашли золото, следы страшных ритуалов и прямые доказательства того, что древние кочевники употребляли каннабис (напоминаем, что использование психоактивных веществ вредит здоровью и может вызывать зависимость!). Как все это удалось узнать? При чем тут современная криминалистика? И какие еще тайны хранит старинный курган? Отвечает научный сотрудник ИИМК РАН Егор Блохин.
На днях у вас с коллегами вышла статья в одном из самых престижных журналов мира. Для начала расскажите, чему она посвящена.
Наша работа посвящена ранней истории использования конопли в погребальных обрядах древних обществ Евразии (еще раз напоминаем о вреде психоактивных веществ, — прим. Собака.ru). Основой исследования стали находки из центральных погребений кургана Туннуг-1 в Туве.
Что это за погребение?
Это большой курган, который расположен в районе, называемом «Долина царей» (из-за того, что там сосредоточены большие курганы степной знати). Туннуг-1 — одно из древнейших захоронений в тех местах.
Известен он ученым довольно давно — еще в 1971 году его посетил известный советский археолог Михаил Петрович Грязнов. В 2013-м на Туннуге проводили геофизические исследования, а в 2018 году при поддержке Русского географического общества начались раскопки.
Что за люди построили этот курган?
Если коротко — это первые скифы. Во всяком случае, те люди, которые впоследствии стали относиться к большой скифской общности, заселившей степи Евразии в первом тысячелетии до нашей эры.
Более того, видимо, как раз в районе Туннуга впервые происходит формирование этой общности, которая потом дойдет до Северного Причерноморья, где столкнется с греками и попадет на страницы трудов Геродота. Постройка кургана в «Долине царей» примерно 2800 лет назад как будто бы стала символическим актом, зафиксировавшим появление этого сообщества.
Почему вы так думаете?
Хороший вопрос! В том районе есть два кургана, они датируются очень близким временем: собственно Туннуг-1 и Аржан-1, между их постройкой прошли годы, максимум десятилетия. Их появление совпадает с возникновением самих скифов.
Некие группы степных бандитов, которые быстро нападали на людей, грабили и стремительно убегали, вдруг начинают строить гигантские сооружения, где стали хоронить своих вождей и их близких, а заодно большое количество лошадей. Очевидно, что-то такое произошло в обществе позднего Бронзового века.
Конь вообще один из важнейших символов всей скифской культуры. В Туннуге мы нашли несколько ужасающую инсталляцию из сотен мертвых животных, стоявших или лежавших в центре кургана.
Это жертвенные животные?
Да! Видимо, люди построили из глины и дерева курган, совершили на его поверхности какие-то обряды, убили лошадей и через небольшой промежуток времени закрыли погребение камнем.
Тувинские степи и курганы
Кто похоронен в этом кургане?
Еще один хороший вопрос. Очевидного ответа у нас на него нет. В центре расположен сруб, где похоронен один человек со всеми атрибутами знатного кочевника: оружие, украшения, некоторое количество золота.
В соседнем срубе есть следы еще трех скелетов, которые лежат, не в анатомическом порядке. То есть с телами этих людей еще в древности что-то сделали, а не просто оставили лежать пока они не истлели. Причем это, скорее всего, не следы позднейшего разграбления. Части тел, видимо, раскидали в процессе ритуала.
Останки еще четырех человек мы нашли на поверхности кургана, где проводилась часть ритуала.
Следы человеческих жертвоприношений?
Ну, прямо так утверждать я бы не стал, но что-то странное там явно происходило.
Разбросанные по срубу останки усыпаны семенами конопли, есть семена и в центральном срубе, где похоронен «главный герой» церемонии.
Однако статья в Science, насколько я понимаю, посвящена не ему, а как раз одной из погребенных в соседнем срубе, где лежали расчлененные тела. От девушки сохранился не только скелет, но и волосы.
Да! Это уникальная находка. Мы хорошо знаем, что органика того времени хорошо сохраняется в курганах с вечной мерзлотой, но тут ее нет. Курган зимой промерзает, а к концу лета оттаивает. Так что волосы имели все шансы не сохраниться, однако нам повезло. Очень рано тела оказались накрыты глиной — часть конструкции обвалилась, закрыв доступ кислорода. Правда, сохранилось не все — только ткань и коса, однако этих образцов хватило для проведение анализов.
Геродот
Греческий историк (перевод Г. А. Стратановского):
По рассказам скифов, народ их — моложе всех. А произошел он таким образом. Первым жителем этой еще необитаемой тогда страны был человек по имени Таргитай. Родителями этого Таргитая, как говорят скифы, были Зевс и дочь реки Борисфена (я этому, конечно, не верю, несмотря на их утверждения). Такого рода был Таргитай, а у него было трое сыновей: Липоксаис, Арпоксаис и самый младший — Колаксаис. В их царствование на Скифскую землю с неба упали золотые предметы: плуг, ярмо, секира и чаша6. Первым увидел эти вещи старший брат. Едва он подошел, чтобы поднять их, как золото запылало. Тогда он отступил, и приблизился второй брат, и опять золото было объято пламенем. Так жар пылающего золота отогнал обоих братьев, но, когда подошел третий, младший, брат, пламя погасло, и он отнес золото к себе в дом. Поэтому старшие братья согласились отдать царство младшему.
Что мы знаем о девушке, которой принадлежала коса?
Ничего особенного. Судя по всему, это скифка — об этом говорит и антропология, и генетика. Она похоронена в центре кургана, причем ее тело как раз никто не растаскивал на куски. Никаких предметов рядом с ней нет, так что мы не можем ответить на вопрос, кем она была при жизни.
Что же позволили вам узнать ее волосы?
Впервые за всю историю исследований скифской культуры мы смогли подтвердить, что скифы употребляли коноплю в психоактивных целях (и еще раз напоминаем, что наркотические вещества вредят вашему здоровью, — прим. Собака.ru). Мы сразу предположили, что семена растения тут не просто так, что оно использовалось в этих самых погребальных обрядах.
Раньше мы этого не знали?
Мы могли только обоснованно предполагать. Об этом писал Геродот. Также мы находили семена, остатки растений и курильницы в очень близких контекстах. Но теперь доказательства неопровержимы, поскольку мы проанализировали останки одной из представительниц этого сообщества с помощью методов криминалистики.
То есть это буквально те самые тесты на наркотики, которые сегодня проходят люди? Когда с людей состригают волосы и ногти?
Совершенно верно. Эти ткани достаточно долго сохраняют следы употребления каннабиса, поэтому их состригают и изучают в спектрометре. То же самое сделали и мы — взяли образцы волос из косы, отправили в немецкую лабораторию, где подтвердили нашу догадку.
Работа археологов в сибирской Долине Царей
Вы думали, что находка заинтересует Science? Ведь там обычно публикуются прорывные работы мирового уровня, просто любопытной находки недостаточно.
Мы рассчитывали на это — уже на стадии исследования было понятно, что работа достойна журнала первого уровня.
Это не просто курьез. Во-первых, мы можем больше узнать о взаимоотношениях людей, которые жили почти три тысячелетия назад, с реальностью — о том, как они пытались ее осмыслить, как взаимодействовали с феноменом смерти и потусторонним миром.
Во-вторых, это один из самых ранних на сегодня известных примеров использования каннабиса в погребальных обрядах (и снова подчеркиваем: употребление психоактивных веществ опасно и может вызывать зависимость, — прим. Собака.ru).
К примеру, известные химические свидетельства курения конопли во время погребальных обрядах на могильнике Джирзанкал на Памире относятся примерно к 500 году до нашей эры. Материалы Туннуга-1 старше примерно на три столетия.
Наконец, работа показывает, какую информацию можно извлечь из очень небольших и внешне неприметных археологических находок. Семена и фрагменты волос позволяют обсуждать поведение людей, живших около 2800 лет назад, и сопоставлять его с данными из других частей Евразии. При этом остаются содержательные вопросы для дальнейших исследований: насколько широко была распространена практика, как менялась со временем и какую роль играла в разных обществах.
Кстати, а следы каннабиса не могут указывать на жертвоприношения? Девушку не могли одурманить перед тем, как убить во время обряда?
Вполне возможно, но это всего лишь гипотеза. Мы не знаем, что происходило во время обряда. Может быть, это жертвы, которых окуривали. Не исключено также, что девушка просто много курила коноплю при жизни (еще раз напоминаем, что употребление наркотических веществ опасно для здоровья, — прим. Собака.ru).
Изучения кургана завершены или планируются еще какие исследования?
Далеко не завершены. Чтобы закончить раскопки, нам понадобится еще один сезон или даже два. Мы должны понять, что никаких незакрытых вопросов на месте у нас не осталось. После этого нас ждет долгая камеральная и лабораторная работа: анализ структуры погребений, архитектуры кургана, изучение генетики найденных образцов. Уже в следующем году мы готовим несколько интересных публикаций, так что это открытие — далеко не последнее.
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