Находки петербургских археологов попали в журнал Science! Мрачные тайны скифов, конопля и жертвоприношения — рассказываем подробности

На днях у вас с коллегами вышла статья в одном из самых престижных журналов мира. Для начала расскажите, чему она посвящена.

Наша работа посвящена ранней истории использования конопли в погребальных обрядах древних обществ Евразии (еще раз напоминаем о вреде психоактивных веществ, — прим. Собака.ru). Основой исследования стали находки из центральных погребений кургана Туннуг-1 в Туве.

Что это за погребение?

Это большой курган, который расположен в районе, называемом «Долина царей» (из-за того, что там сосредоточены большие курганы степной знати). Туннуг-1 — одно из древнейших захоронений в тех местах.

Известен он ученым довольно давно — еще в 1971 году его посетил известный советский археолог Михаил Петрович Грязнов. В 2013-м на Туннуге проводили геофизические исследования, а в 2018 году при поддержке Русского географического общества начались раскопки.