Под Петербургом нашли крепость каменного века! Она существовала раньше египетских пирамид! Что за люди в ней жили? Чем они занимались?

Что за крепость нашли под Усть-Лугой?

Андрей Городилов (младший научный сотрудник Центра спасательной археологии ИИМК РАН): Я бы скорее назвал нашу находку укрепленным первобытным поселением. Мы нашли его в ходе археологической разведки (обязательные исследования, которые проводятся перед крупной стройкой, — прим. ред.) при проектировании газопровода, идущего к порту Усть-Луга.

Вообще археологи исследуют берега Финского залива более 100 лет и нашли множество охотничьих стоянок и прочих мест обитания. Однако все они не имели укреплений. Здесь же были обнаружены следы деревянных стен, которые по периметру отгораживали жителей от внешнего мира.

Мы провели радиоуглеродный анализ тех предметов, которые нам удалось найти — наше поселение было основано в начале IV тысячелетия до нашей эры, то есть чуть меньше чем шесть тысяч лет назад. В это время местные обитатели ставили жилища вдоль кромки моря. Здесь же поселение устроено на небольшом удалении от берега — около километра от линии берега, реконструируемой на то время.

Постройки располагались на возвышенности, куда было сложно добраться. И это при том, что море играло в жизни этих людей очень важную роль. Получается довольно неудобно, но безопасно — так проще укрыться от возможного нападения. Причем понятно, что за стенами люди не от диких зверей прятались.