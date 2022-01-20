Перстень с обнаженной Венерой, серьги возрастом 2000 лет и другие редкие находки археологов Эрмитажа за 2021 год

Эрмитаж — не только один из крупнейших музеев мира, но и важнейший научный центр. Археологи, работающие здесь, каждый год отправляются в экспедиции в разные регионы и страны (от Сербии до Ирана) и находят настоящие сокровища: золотые и серебряные украшения, клады с древними монетами, античные амфоры. Обычно широкая публика может видеть эти находки лишь через несколько лет, когда их полностью описывают, реставрируют и добавляют в музейные залы. Однако сегодня «Собака.ru» показывает самые красивые предметы, обнаруженные в экспедициях, организованных Государственным Эрмитажем в ушедшем году, в том числе серебряный медальон из дома «Чуйской царицы» и древнегреческую вазу с амазонкой и грифоном.
Золотой медальон из древнего Китея (Крым)
Возраст этого золотого украшения ученым еще только предстоит уточнить. Его нашли во время раскопок на руинах некогда известного античного города Китей (он располагался рядом с современной Керчью).
Без сомнения золотое украшение принадлежало богатому и влиятельному человеку, однако что-то большее сказать сложно. На медальоне изображена фигура на троне, окруженная двойным рядом витой проволоки. Ученые предполагают, что древний ювелир изобразил таким образом Богоматерь. Однако аналогичных изображений, которые подтвердили бы догадку археологов, пока найти не удалось.
Древний Китей является одним из самых известных памятников античного Крыма. Город просуществовал около тысячи лет (с V века до нашей эры до VI века нашей эры). Его упоминают многие античные авторы, что говорит о значении этого места для античного мира. Раскопки здесь ведутся с XIX века.
Ваза с изображением схватки амазонки и грифона (Краснодарский край)
Этот сосуд был изготовлен в Древних Афинах где-то в середине IV века до нашей эры (примерно через век после битвы 300 спартанцев с персами). Примерно тогда же он попал на территорию современной России.
Остатки вазы (ее точное название пелика) были найдены у хутора Вестник в окрестностях Анапы. На росписи изображена сцена битвы конной амазонки с мифологическим чудовищем, грифоном.
Такие вазы создавались в Афинах, многие из них с самого начала делались на экспорт и отправлялись в Северное Причерноморье. Ученые полагают, что служил сосуд недолго и разбился вскоре после прибытия к месту назначение. Тогда его и выбросили в мусорную яму, остатки которой нашли ученые в 2021 году.
Серебряный медальон из ущелья Шамши (Киргизия)
Это средневековое серебряное украшение с сердоликовой вставкой стало лучшей находкой Тяньшаньской экспедиции Эрмитажа в ушедшем году. Успех археологов имеет интересную предысторию. Раскопки в этих местах (предгорья Чуйской долины) ведутся с середины XX века. Поводом стала случайность: при распашке поля трактор провалился в яму, откуда засверкало золото. Оказалось, что крестьяне наткнулись на очень богатое погребение знатной женщины. Мужчины решили забрать клад себе, но вскоре были схвачены, украшения из гробницы «Чуйской царицы» (так стали называть погребенную женщину) передали в музей, а к самому месту находки устремились ученые.
В 2015 году археологи Эрмитажа и Института Истории Национальной Академии Наук Кыргызской Республики начали работы недалеко от места той старой находки. Вскоре стало понятно, что найденное городище относится ко времени Великого Переселения народов (примерно тогда же было сделано ранее найденное незадачливыми расхитителями погребение). Здесь же обнаружили дом, который мог принадлежать семье «Чуйской царицы». Недалеко от разрушенной стены и был найден серебряный медальон.
Такие украшения были распространены в Эпоху Великого Переселения Народов на огромной территории от Дуная до Памира и стали своего рода визитной карточкой эпохи гуннов. Именно эти кочевники, по-видимому, и принесли моду на такие медальоны на территорию современной Киргизии.
Бронзовая сережка античных времен (Псковская область)
Диаметр этого древнего бронзового украшения (его возраст больше 2 тысяч лет!) — всего полтора сантиметра. Его нашли в Псковской области (на берегу Жижицкого озера) во время раскопок древнего укрепленного поселения. Использовалось оно, по-видимому, как серьга или кольцо на очень маленькую руку.
Несмотря на свою простоту, это украшение не находит аналогов. Погребений того времени в здешних местах ученые пока не обнаружили, а греческие и римские авторы очень мало писали о территории современной Псковской области, поэтому историки почти ничего не знают о том, что там происходило в эпоху греческих философов и римских цезарей. Также сложно представить, как выглядели, и что носили обитатели тех земель. Поэтому даже такая небольшая находка вдвойне ценна для ученых.
Кстати сережка — не единственное бронзовое украшение, найденное в этом сезоне близ Жижицкого озера. Также археологи обнаружили обломки браслетов, проволочные булавки с закрученным спиралью навершием, пластинчатые подвески, перстни.
Бронзовый перстень из затопленного города Акра (Крым)
Этот перстень, вероятно, является современником Александра Македонского (ученые датируют украшение четвертым веком до нашей эры). Его нашли на территории древнего города Акра в Восточном Крыму. Когда-то это был небольшой греческий порт — теперь значительная его часть затоплена (из-за этого Акру еще называют «Крымской Атлантидой»).
Ученые исследуют ушедший под воду город уже 10 лет. В этом году работы велись на глубине полтора-два метра под водой, в 30 метрах от линии берега. Там и был обнаружен перстень, на котором выгравировано изображение богини Венеры с зеркалом. Такие вещи служили обычно личными печатями у богатых, знатных людей и всегда являются желанной находкой для ученых. Это всего лишь второе украшение, которое нашли в затопленной части города.
Сюжет перстня: обнаженная девушка с зеркалом, присевшая на корточки перед омовением. Такие изображения были достаточно популярны в то время. Сейчас их условно называют «купальщица» или «Афродита на корточках».
Детский бронзовый браслет (Орловская область)
Этому древнему украшению, вероятно, около двух тысяч лет. Археологи Эрмитажа нашли его во время совместной экспедиции с Центром палеоэтнологических исследований. Раскопки проводились на территории поселения Мешково 2 в Орловской области. Судя по небольшому размеру, браслет принадлежал ребенку.
Находка была сделана внутри котлована, который остался от небольшой постройки (вероятно амбара). Кроме украшения там же удалось найти бронзовую подвеску, железный нож, приспособление для прядения и осколки керамической посуды.
Поселение, на котором обнаружили все эти предметы, было, вероятно, основано беженцами, мигрировавшими в середине I века нашей эры с территории современной Украины в земли, которые сейчас занимают Орловская и Брянская области. Вынудили их к переселению постоянные набеги кочевников-сарматов. «Проблемы конфликтов и беженцев существовали в истории человечества издревле», — отмечают ученые.
Древняя китайская монета из Пенджикента (Таджикистан)
Эта бронзовая китайская монета была найдена на самом западе Таджикистана в древнем городище Пенджикент, которое петербургские и среднеазиатские археологи исследуют с 1946 года. Отсюда ученые черпают многие знания о жизни Средней Азии и функционировании Шелкового пути в V-VIII веках нашей эры.
Находка была сделана в археологическом слое, который соответствует VII-VIII веку. Интересно, что в то время китайские монеты не имели там денежной стоимости. Вероятно, ее привез заезжий купец или местные жители нашли ее в каком-то кладе за пределами города и сохранили.
У-чжу (так называлась эта монета) — не единственная редкость, найденная в Пенджикенте за 2021 год. Всего было найдено 75 нумизматических редкостей разного времени, места чеканки и номинала. Впрочем, главная ценность для археологов определяется не тем, сколько можно было купить за ту или иную монету, а информацией, которую каждая находка дает на торговые связи, экономику и международные отношения древности.
Александр Бутягин
Ответственный секретарь археологической комиссии Государственного Эрмитажа
В прошедшем году археологическая деятельность Государственного Эрмитажа возобновилась, несмотря на продолжающуюся пандемию. Было принято решение продолжить работы в прежнем масштабе, настолько, насколько это возможно, естественно, соблюдая необходимые требования безопасности. В результате работы провели тридцать из тридцати двух постоянно действующих экспедиций музея. География работ включала Северо-Запад и Центр Европейской части России, Северный Кавказ, Крым и Центральную Сибирь. Также работы удалось провести и в государствах Средней Азии, Белоруссии, Сербии и Иране. В целом, масштаб археологической деятельности музея не изменился, хотя, учитывая определенное сокращение финансирования, некоторые работы в рамках экспедиций были уменьшены.
Подводя итоги сезона, можно уверенно сказать, что археологи Эрмитажа смогли выполнить свои научные задачи в существующих условиях максимально эффективно. Была получена разнообразная новая научная информация — исследованы новые археологические объекты, проведены различные анализы полученных материалов, уточнена хронология изучаемых памятников. Представленные в этой публикации выдающиеся археологические находки являются только «вершиной айсберга» тех предметов и данных, которые получили эрмитажные археологи в прошедшем году. Будем надеяться, что в следующем сезоне им тоже будет сопутствовать удача.
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