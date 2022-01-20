Перстень с обнаженной Венерой, серьги возрастом 2000 лет и другие редкие находки археологов Эрмитажа за 2021 год

Золотой медальон из древнего Китея (Крым)

Возраст этого золотого украшения ученым еще только предстоит уточнить. Его нашли во время раскопок на руинах некогда известного античного города Китей (он располагался рядом с современной Керчью).

Без сомнения золотое украшение принадлежало богатому и влиятельному человеку, однако что-то большее сказать сложно. На медальоне изображена фигура на троне, окруженная двойным рядом витой проволоки. Ученые предполагают, что древний ювелир изобразил таким образом Богоматерь. Однако аналогичных изображений, которые подтвердили бы догадку археологов, пока найти не удалось.

Древний Китей является одним из самых известных памятников античного Крыма. Город просуществовал около тысячи лет (с V века до нашей эры до VI века нашей эры). Его упоминают многие античные авторы, что говорит о значении этого места для античного мира. Раскопки здесь ведутся с XIX века.