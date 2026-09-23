Робота-подметальщика улиц создадут ученые из Петербурга

Для проекта компания «АОГА ГРУПП» предоставила серийный электротрактор с щетками и пылесосами. Вместе с технологическим партнером «ПЭСК» специалисты «ЛЭТИ» адаптируют его для автономной работы.

Сейчас ученые изучают электронные системы машины и подключают их к CAN-шине — системе, через которую разные устройства внутри техники обмениваются данными. После этого они создадут контроллер, который будет отвечать за самостоятельное движение машины, и протестируют его.

В перспективе подметальщик должен будет сам выполнять весь цикл уборки: заряжаться, очищать территорию, опустошать бак и снова отправляться на зарядку. Еще одна задача — создать систему, которая позволит одному оператору одновременно контролировать несколько десятков машин.

После разработки контроллера машину испытают на специальном полигоне, а затем проведут опытно-промышленные испытания на одном из предприятий Северо-Западного федерального округа.

В июле инженеры Политеха Петра Великого представили робота на дистанционном управлении для уборки снега «Объект 314», который работает даже в арктических условиях — при температуре -40 градусов. А в августе 2024 года в Петербурге начали тестировать робота-уборщика «Пиксель». К тому моменту технологию уже использовали в таких крупных парках Москвы, как Кузьминки, Сокольники и 50-летия Октября.