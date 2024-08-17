В Петербурге протестировали робота-уборщика улиц

Электрический уборщик "Пиксель" сделан по принципу универсальной платформы, позволяющей ему выполнять различные операции по уборке, двигаясь в нескольких режимах. «Интересный опыт для Петербурга. Будем тестировать в летний и зимний период, чтобы сформировать полное мнение о работе машины, вынести свои замечания и предложения производителю», — написал в своём канале вице-губернатор, Евгений Разумишкин.

Чиновник уточнил, что в прошлом году эта машина «успешно зарекомендовала себя при уборке в таких крупных парках Москвы, как Кузьминки, Сокольники, 50-летие Октября и других».

В Петербурге тестируют новую систему контроля за благоустройством с помощью искусственного интеллекта. Как нейросети должны помочь бороться с сугробами и гололедицей? Почему в этом году, несмотря на их работу, в Петербурге все равно было много вопросов к уборке? На все эти вопросы «Собака.ru» ответил глава ГАТИ Алексей Геращенко.

