Робота-снегоуборщика изобрели петербургские инженеры. Машина не боится морозов и способна работать до восьми часов!

Разработка представляет собой экосистему, в которую входит сам гусеничный робот с навесным оборудованием, каналы связи, рабочее место оператора, а также базы для хранения и зарядки.

Оператор задает маршрут и следит за роботом удаленно, находясь в помещении. Если возникнет проблема, управление можно будет передать человеку. Платформа рассчитана на разные задачи: к ней можно подключать отвал для уборки снега, щетку, шнекоротор, а также использовать робота для перевозки грузов и патрулирования территорий. Без подзарядки машина работает до восьми часов, развивая скорость около 5 километров в час. Для ориентации она использует лазерные датчики, спутниковую навигацию и камеры.

В городском правительстве уже говорят об экономическом эффекте этого изобретения. «По расчетам, всего 60 таких машин позволят снизить операционные затраты на уборку снега в четыре раза за сезон и сэкономить 1,2 млрд рублей за восьмилетний срок службы», — заявил губернатор Александр Беглов.

Разработкой занимается научно-технический коллектив Polytech Voltage Machine (PVM) на базе Высшей школы транспорта ИММиТ СПбПУ. Сейчас они готовят робота к испытаниям на реальных объектах. Затем в планах — запустить его серийное производство в промышленных масштабах.