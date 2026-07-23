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Наука и образование

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Робота-снегоуборщика изобрели петербургские инженеры. Машина не боится морозов и способна работать до восьми часов!

Инженеры Политехнического университета Петра Великого успешно испытали робота на дистанционном управлении для уборки снега «Объект 314», сообщили в Смольном. Техника способна даже в арктических условиях — при температуре -40 градусов.

Администрация Санкт-Петербурга

Разработка представляет собой экосистему, в которую входит сам гусеничный робот с навесным оборудованием, каналы связи, рабочее место оператора, а также базы для хранения и зарядки.

Оператор задает маршрут и следит за роботом удаленно, находясь в помещении. Если возникнет проблема, управление можно будет передать человеку. Платформа рассчитана на разные задачи: к ней можно подключать отвал для уборки снега, щетку, шнекоротор, а также использовать робота для перевозки грузов и патрулирования территорий. Без подзарядки машина работает до восьми часов, развивая скорость около 5 километров в час. Для ориентации она использует лазерные датчики, спутниковую навигацию и камеры.

В городском правительстве уже говорят об экономическом эффекте этого изобретения. «По расчетам, всего 60 таких машин позволят снизить операционные затраты на уборку снега в четыре раза за сезон и сэкономить 1,2 млрд рублей за восьмилетний срок службы», — заявил губернатор Александр Беглов.

Разработкой занимается научно-технический коллектив Polytech Voltage Machine (PVM) на базе Высшей школы транспорта ИММиТ СПбПУ. Сейчас они готовят робота к испытаниям на реальных объектах. Затем в планах — запустить его серийное производство в промышленных масштабах.

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