В Петербурге закрылась немецкая школа при генконсульстве Германии

Школа работала в Петербурге с 2009 года. Занятия в ней проходили на немецком языке. Для поступления в 1-й и 2-й классы знать немецкий было не обязательно, но поступлении в более старшие классы нужно было сдавать языковой тест. Всего дети изучали три языка: помимо немецкого, с третьего класса — английский, с шестого — французский. В школе преподавали педагоги из России, ФРГ и других стран. В 2018 году федеральная инспекция по делам образования Германии вручила учреждению знак качества «Образцовая Немецкая школа за рубежом».

Закрытие организации связано с прекращением работы генерального консульства ФРГ в Петербурге по требованию российских властей. Это решение МИД РФ объяснил «недружественными действиями германской стороны по закрытию Генерального консульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине».

По той же причине 13 сентября закрылся Гете-институт. Центр проводил языковые тесты и выдавал сертификаты, которые признают на международном уровне при получении визы, устройстве на работу или поступлении в вузы. Петербургский филиал работал на набережной Мойки, 58.