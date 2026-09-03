Отделения Гете-Института прекратят работу в Петербурге, Москве и Екатеринбурге

Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал закрытие филиалов Гете-Института в России. Отделения в Петербурге, Екатеринбурге и Москве прекратят работу в ответ на решение ФРГ закрыть Русский дом в Берлине, говорит министр.

«У немцев здесь есть отделения института Гете — и в Москве, и в Питере, и в Екатеринбурге. Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали, иначе мы себя не будем уважать», — заявил Лавров на Восточном экономическом форуме.

Гете-Институт — сеть культурных центров по популяризации немецкого языка во всем мире. Под эгидой института проводят языковые курсы и культурные мероприятия. Гете-Институт организует экзамены по немецкому языку для взрослых и подростков на уровнях от A1 до C2. Сертификаты Гете-Института признают на международном уровне при получении визы, устройстве на работу или поступлении в вузы.

Петербургский филиал работает на набережной Мойки, 58. Сейчас в центре работает плакатная выставка «Говорят художницы. Немецкое искусство XX-XXI веков». Сейчас институт продолжает прием заявок на осенний триместр очных языковых курсов в Петербурге — по плану занятия должны начаться 9 сентября. Онлайн-запись на осенние экзамены Goethe Zertifikat также еще открыта.

Редакция Собака.ru обратилась в петербургское отделение Гете-Института за комментарием о дальнейшей работе филиала.

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