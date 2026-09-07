Генконсульство Германии в Петербурге закрывается

Представительство европейского государства в городе должно прекратить свою работу не позднее 18 сентября, а все его сотрудники — покинуть территорию России к этой дате. Также должны остановить свою деятельность все российские филиалы Гете-Института. Их командированным сотрудникам предписано выехать из России не позднее 13 сентября.

Это решение МИД России объяснил «недружественными действиями германской стороны по закрытию Генерального консульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине».

Закрытие Гете-Института в России глава МИД Сергей Лавров анонсировал на прошлой неделе. Центр проводит языковые тесты и выдает сертификаты, которые признают на международном уровне при получении визы, устройстве на работу или поступлении в вузы.

Петербургский филиал работает на набережной Мойки, 58. Сейчас в центре проходит плакатная выставка «Говорят художницы. Немецкое искусство XX-XXI веков», а на сайте продолжается прием заявок на языковые курсы.