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Генконсульство Германии в Петербурге закрывается

Россия отзывает согласие на работу генконсульства Федеративной Республики Германия в Петербурге, сообщили российском Министерстве иностранных дел.

Abs0lute / Shutterstock

Представительство европейского государства в городе должно прекратить свою работу не позднее 18 сентября, а все его сотрудники — покинуть территорию России к этой дате. Также должны остановить свою деятельность все российские филиалы Гете-Института. Их командированным сотрудникам предписано выехать из России не позднее 13 сентября.

Это решение МИД России объяснил «недружественными действиями германской стороны по закрытию Генерального консульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине».

Закрытие Гете-Института в России глава МИД Сергей Лавров анонсировал на прошлой неделе. Центр проводит языковые тесты и выдает сертификаты, которые признают на международном уровне при получении визы, устройстве на работу или поступлении в вузы.

Петербургский филиал работает на набережной Мойки, 58. Сейчас в центре проходит плакатная выставка «Говорят художницы. Немецкое искусство XX-XXI веков», а на сайте продолжается прием заявок на языковые курсы.

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