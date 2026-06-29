Археолог Александр Бутягин сообщил о переносе крымской экспедиции

«Экспедиции переносятся до улучшения обстановки. Причины, думаю, в комментариях не нуждаются. Трудно сейчас организовать нормальную работу», — привело слова специалиста по истории античности информагентство.

Александр Бутягин более 30 лет руководит Мирмекийской экспедицией Государственного Эрмитажа, водит экскурсии и читает лекции. С 4 декабря 2025 года он находился под арестом в Польше, где был задержан по запросу украинской стороны из-за раскопок в Крыму. 1 мая стало известно, что ученый вернулся в Петербург в результате обмена задержанными.

Подробнее о самой экспедиции и ее целях, о своем эмоциональном состоянии в заключении и работе над книгой Александр Бутягин рассказал в большом интервью Собака.ru.