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Наука и образование

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Археолог Александр Бутягин сообщил о переносе крымской экспедиции

Мирмекийская археологическая экспедиция Эрмитажа в Крыму не состоится этим летом, передает ТАСС со ссылкой на ее руководителя Александра Бутягина.

Фото: Константин Крылов (Собака.ru)

«Экспедиции переносятся до улучшения обстановки. Причины, думаю, в комментариях не нуждаются. Трудно сейчас организовать нормальную работу», — привело слова специалиста по истории античности информагентство.

Александр Бутягин более 30 лет руководит Мирмекийской экспедицией Государственного Эрмитажа, водит экскурсии и читает лекции. С 4 декабря 2025 года он находился под арестом в Польше, где был задержан по запросу украинской стороны из-за раскопок в Крыму. 1 мая стало известно, что ученый вернулся в Петербург в результате обмена задержанными.

Подробнее о самой экспедиции и ее целях, о своем эмоциональном состоянии в заключении и работе над книгой Александр Бутягин рассказал в большом интервью Собака.ru.

Археолог Александр Бутягин: о древнем Мирмекие, античных кладах, планах на новый сезон и книге, которую он написал в польском СИЗО

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