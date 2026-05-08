Археолог Александр Бутягин: о древнем Мирмекии, античных кладах, планах на новый сезон и книге, которую он написал в польском СИЗО

Петербургский археолог Александр Бутягин — один из самых известных специалистов по истории античности. Почти 30 лет он руководит Мирмекийской экспедицией Государственного Эрмитажа, водит экскурсии, читает лекции. Почти полгода он не был в Петербурге — ученого арестовали в Польше во время европейского лекционного тура. Поводом стал запрос украинской стороны, которая обвиняет его в незаконных, по ее мнению, раскопках в Крыму. Вскоре после возвращения Бутягин встретился с прессой, где рассказал о нахождении в заключении, однако разговоры о своих ближайших планах назвал тогда преждевременными. Через несколько дней журналист Собака.ru Константин Крылов встретился с археологом, чтобы заполнить этот пробел. Исследователь рассказал о недавних открытиях, подготовке ближайшего сезона и книге, которую он написал в польском СИЗО.
Об античных городах, генуэзских купцах и том, чем греки занимались в Крыму
Вас часто представляют как руководителя Мирмекийской экспедиции Эрмитажа. А вы могли бы рассказать, что такое вообще Мирмекий?
Это древний греческий населенный пункт, который находится на северной стороне Керченской бухты.
Вообще на территории современной Керчи находилось сразу несколько античных городов. У нас в экспедиции был даже смешной случай: пара студентов — парень и девушка — устроились в античную экспедицию в Керчь. Они были уверены, что устраиваются на одни и те же раскопки, а оказались примерно в 20 км друг от друга. Правда, потом они поженились, видимо, это было такое испытание чувств.
Так вот, Мирмекий находится на севере бухты. Это небольшое поселение площадью семь-восемь гектаров. Он был основан греками-колонистами, скорее всего выходцами из Милета (важный греческий полис в Малой Азии, на территории современной Турции, — прим. Собака.ru). О Мирмекии не раз писали в античных источниках, самое известное упоминание у древнего историка Страбона.
Мирмекий основали как самостоятельное поселение в первой четверти VI века (за век до времен знаменитого спартанского царя Леонида и за полтора до рождения философа Платона, — прим. Собака.ru). Как мы думаем, с начала V века до нашей эры Мирмекий был уже не самостоятельным городом, а внешним кварталом соседнего Пантикапея, до которого по морю 3 км.
Что-то типа Кронштадта для современно Петербурга?
Да, или Красного Села. Тут важно, что в какой-то момент Мирмекий перестал быть самостоятельным, став именно частью другого города. Такие примеры в Античности были. Скажем, в Сиракузах (древний город на Сицилии, родина Архимеда, — прим. Собака.ru), часть города была несколько отделена от основной территории.
Мирмекий видоизменялся, перестраивался и так дожил до III–IV века уже нашей эры, когда его почему-то покинули жители. Потом там была, предположительно, хазарская деревенька, а в XIII веке сюда приплыли Генуэзцы и основали небольшое поселение Понтика, оно есть почти на всех генуэзских картах.
Когда в середине XV века Византийскую империю завоевали турки, то и итальянцев на Черном море добили. С тех пор здесь были татары и затем русский карантин (место, где прибывающие моряки должны были дожидаться разрешения сойти на берег, чтобы предотвратить распространение болезней, — прим. Собака.ru). Сейчас это место так и называется — Карантинный мыс.
Руины Пантикапеи, Керченский полуостров
Чем занимались жители Мирмекия?
Это была самая дальняя северная провинция греческого мира с ужасами вроде замерзающего пролива и снега зимой (климат там тогда был, примерно как сейчас в Воронеже).
Что-то типа Чукотки для современного россиянина?
Или Ямала. Думаю, они себя чувствовали примерно так же, как современные жители Салехарда. Первоначально мы предполагали, что жители в основном занимались рыбной ловлей. Тогда в Керченском проливе водились осетровые, карповые. Осетров, кстати, греки очень ценили, поскольку вблизи материковой Греции их не водилось.
Однако генетический анализ останков мирмекийцев показывает, что рыбу они не ели. Что-то странное, поскольку рыбных костей мы обнаружили много. Это загадка, которую нам еще предстоит разрешить. Пока можно утверждать только то, что рыбой они торговали, поскольку мы нашли письмо, в котором некий торговец уверял своего адресата, что для его соленой рыбы место на корабле найдется.
Естественно, что занимались в районе современной Керчи и земледелием. Однако в нашем городе каких-то крупных зернохранилищ не найдено, из чего можно заключить, что жили тут люди богатые и зерно, скорее, покупали.
Уже в Римское время тут активно занимались виноделием. В каждом третьем доме того периода ученые находят небольшую винодельню. Один из моих великих предшественников, Виктор Францевич Гайдукевич, даже написал статью: «Мирмекий — город виноделов», но сейчас мы его утверждение немного опровергаем. Да, вино здесь делали — и много, но, видимо, не на продажу, а для себя.
Ну и, конечно, основным занятием была торговля с варварами. В городе много варварской керамики, в варварских курганах, напротив, греческих амфор и украшений. Думаю, что, если попытаться сформулировать максимально коротко, жители Мирмекия выживали, но не в смысле голодали, а в смысле крутились понемногу на краю света. В результате сложилась своя аристократия, были бедняки, но основную массу составляло то, что мы сейчас бы назвали средним классом.
А сколько здесь жило людей?
В Мирмекии, думаю, не больше 1000 человек, включая рабов. Во всем Пантикапее счет шел на десятки тысяч жителей. Город был сравним с нормальным греческим полисом, может быть не с Афинами, но с чуть менее крупными центрами — определенно.
Раскопки античного города Мирмекия. Керчь, 2019 год
А чем занимались генуэзцы?
Да тем же самым! Торговали с соседями, в первую очередь с татарами. Некоторое, очень недолгое время даже выпускалась особая генуэзско-татарская монета. Я когда впервые нашел такую, не мог поверить своим глазам — с одного оборота европейский замок, с другого — тамга (тюркский родовой знак, — прим. Собака.ru)
Со славянами торговли, судя по всему, не было. Конечно, рядом было славянское княжество Тмутаракань (территория современной Тамани, — прим. Собака.ru), но никаких предметов оттуда мы на месте генуэзского поселения не нашли.
Об археологах, золотых кладах и разрешениях на раскопки
Когда вообще в тех местах стали работать археологи?
С 1834 года, тогда на Карантинном мысу был случайно найден каменный саркофаг. На место вызвали директора Керченского музея Антона Бальтазаровича Ашика. Он этот саркофаг окончательно раскопал. Какое-то время этот предмет стоял в Керчи, а потом в 1840-е его перевезли в Петербург, где поставили в только что построенном Новом Эрмитаже, здесь он находится до сих пор.
После этого продолжали копать некрополи, но настоящие исследования начались ровно через 100 лет, в 1934-м. Тогда там начала работать Керченская экспедиция, которую потом переименовали в Боспорскую. Ею руководил Виктор Гайдукевич, сотрудник ГАИМК, Государственной академии истории материальной культуры. Теперь это Институт истории материальной культуры на Дворцовой набережной. Так что Мирмекий изначально копали ленинградцы.
Гайдукевич работал в Керчи до 1966 года, он сделал имя Мирмекию. Какое-то время там даже работала совместная советско-польская экспедиция (редкий для советского времени пример международного сотрудничества). Потом Гайдукевич умер, экспедиции некоторое время не было, пока ее не возобновил в 1982-м мой учитель Юрий Алексеевич Виноградов, тоже сотрудник ИИМКа.
Он копал до 1994 года, затем исследования опять прервались, а в 1999-м появилась возможность экспедицию возродить. Собственно, с тех пор раскопки возглавляю я.
Здание Нового Эрмитажа, куда в середине XIX века доставили первые находки из Мирмекия
Как вы оформляли эти работы?
Сначала я получал открытый лист [на проведение раскопок] в Крымском отделении Киевского института археологии. Потом бумаги стали оформлять непосредственно в Киеве. Затем копать в Крыму иностранцам запретили вообще. В результате работы стали оформляться очень специфическим образом: в документах указывался формальный киевский начальник, а меня вписывали как научного руководителя. Так длилось до 2014 года, когда я стал получать документы в России, по-другому, собственно, и никак.
Что было открыто, пока вы работали на Мирмекии?
Одно из самых важных открытий — мы доказали, что на этом месте существует слой Бронзового века (IV–II тысячелетия до нашей эры, — прим. Собака.ru). И раньше мой учитель находил в греческих постройках древние черепки, осколки кремня. Но греки могли их просто принести откуда-то. Мы же нашли некрополь бронзового века, вероятно, там рядом было еще и поселение в то время.
Мы раскопали очень хорошо сохранившийся кусок архаичного города. До этого находили отдельные стены, даже куски зданий. Мы нашли целый квартал, с куском улицы — красота необычайная.
Мы обнаружили огромную усадьбу римского времени, которую никто там не предполагал. Причем в ней застройка была очень плотная, в два уровня. Сейчас как раз мы заняты ее изучением.
Несколько лет назад большой новостью стал клад в 30 античных монет. Во время своей пресс-конференции вы сказали, что эта находка во многом перевернула представления ученых. Не могли бы вы рассказать подробнее?
Да, пока я находился в местах не столь отдаленных, как раз вышла моя статья в соавторстве с выдающимся нумизматом Михаилом Абрамзоном. Этот клад интересен вот чем: долгое время считалось, что в Понтийском царстве (древнее государство, занимавшее большую часть Причерноморья, включая Крым, — прим. Собака.ru) практически не было монет Александра Македонского и его формального преемника Филиппа III Арридея. Во всем восточном причерноморье их было найдено штук десять.
Мы нашли сразу 30! Это значит, что наши представления были неверными. Монеты эти в Боспорском царстве обращались, их было, судя по всему, довольно много. Просто раньше мы их не находили.
Лично я связываю эту находку с одним эпизодом IV века до нашей эры. В те времена три сына боспорского царя Перисада I боролись за власть. Победил средний сын Евмел. Его старший брат погиб, а младший, Притан, признал победу Евмела. Однако затем начал интриговать. Тогда брат казнил его вместе с друзьями и их семьями.
Доказать я ничего не могу, но, судя по всему, клад относится как раз к тому времени. Видимо, монеты спрятал кто-то из казненных, незадолго до ареста.
Об античных заклинаниях, планах на раскопки и книге, написанной в заключении
Во время пресс-конференции, вы сказали, что раскопки в Мирмекии далеко не закончены, что планируете делать дальше?
Несколько лет назад мы нашли очень интересный некрополь, самый ранний для этого места. Основное кладбище Мирмекия было найдено еще в XIX веке, оно хорошо изучено и ужасно стандартно.
Обычно люди думают, что копать могилы ужасно захватывающе (стереотип, вызванный раскопками царских курганов). В большинстве случаев это не так. Копать основной некрополь Мирмекия, сформировавшийся на рубеже VI–V веков до нашей эры — все равно что копать современное кладбище. Первая могила дает много информации, но 20-я, 50-я, 200-я — нет.
Так вот, нами был найден более древний некрополь, и там все захоронения разные. Есть скорченные погребения, погребения детей в амфорах, маленький детский каменный саркофаг. Такого в здешних местах не встречалось вообще! Это говорит о том, что население здесь на рубеже VI–V века поменялось. Это очень много может нам дать. Так что мы будем продолжать работы на этом участке.
Дальше мы будем искать продолжение той улицы V века, о которой я говорил выше. Неизвестно, удастся ли нам это или нет. Пока мы не дошли до этого уровня. Ну и потом будем копать все ту же гигантскую усадьбу римского времени.
Есть ли понимание, что будет именно в этом сезоне?
Пока сложно сказать, мое возвращение было неожиданным для всех. Поэтому будем ждать решения археологической комиссии Эрмитажа, тем более что часть подготовки к сезону мы уже пропустили.
Подавать на утверждение я, скорее всего, буду работы по поиску улицы V века и усадьбу. Мы пару лет ее не трогали, сосредоточившись на найденном на ее территории колодце. Это фантастическая постройка римского времени, которая и сейчас стоит, как в те времена, разве что воды не было. Сохранился даже кусок древесины римского времени.
А почему находка колодца — это так важно?
Во-первых, потому что мы теперь знаем, как творились такие гидротехнические сооружения в ту эпоху. Люди выкопали широкую яму, поставили камни, чтобы все это осело, проложили деревом, потом насыпали сверху землю.
Во-вторых, колодец показывает высокий класс строительства, я бы даже сказал, имперский класс. Мы не ожидали встретить его на таком памятнике, что лишний раз доказывает статус и возможности владельцев усадьбы.
Как, кстати, и другие находки на ее территории. К примеру, стол из оникса — я такого в жизни не видел. Сохранность не самая лучшая (ножки обломаны), но чисто по качеству работы такая вещь не затерялась бы в Помпеях. Там же мы нашли мраморную табличку с магической надписью.
Магической? Как вы это поняли?
Дело в том, что считалось, что заклинания надо писать шифром, а то и просто непонятными закорючками. Смысл — типа, чтобы твоего соседа три раза подбросило и два раза подхватило, — остается у тебя в голове.
Так вот, мы крутили табличку и так и эдак. Надежда Милехина, археолог ИИМК пыталась ее расшифровать. Но никакое другое объяснение не подходит: это не счетная надпись, это не какой-то связный текст. Видимо, магия.
Вы говорили, что в заключении работали с записями. Что именно вы писали?
У меня была давняя мечта написать о том, что такое искусство с точки зрения археологии. Я даже написал на эту тему несколько небольших статей. Сейчас я оформил большой научный текст страниц на 40.
Также работал над популярной книгой «Древняя Греция в 50 предметах».. Собственно, в Польше я ее и дописал. Конечно, требуется редактура, проверка, ведь я ее писал в заключении на память.
А о чем книга?
Это такой взгляд на древнюю культуру через вещи. Идея родилась еще в ковид, когда мне предложили водить экскурсии по Российскому этнографическому музею на Площади Искусств. Я тогда страшно испугался, поскольку тематика совсем не моя (там собраны вещи народов России, — прим. Собака.ru).
Но когда я пришел в залы, то понял — мне как археологу ориентироваться в вещах проще простого. Неважно, чьи они: среднеазиатские, эвенкийские,, еврейские. Вещь сама о себе говорит.
Постепенно это сложилось в идею книжки. Она не о самих вещах (это было бы скучно), в ней рассказывается контекст, мир вокруг этих предметов. Там будет несколько разделов: дом, семья, город, торговля, путешествия, смерть, религия. По четыре вещи на раздел.
Когда нам ждать?
Если сейчас сесть… я имею в виду за письменный стол (!) то, думаю, можно закончить за месяц. Но я сейчас работаю довольно медленно, так что, скорее, закончу к концу года. Потом можно будет браться за вторую книжку «Древний Рим в 50 предметах». Ее я в Польше написал процентов на сорок.
То есть первую книгу мы, возможно, увидим в магазинах уже в следующем году?
Да, очень надеюсь на то.
