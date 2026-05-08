Археолог Александр Бутягин: о древнем Мирмекии, античных кладах, планах на новый сезон и книге, которую он написал в польском СИЗО

Об античных городах, генуэзских купцах и том, чем греки занимались в Крыму

Вас часто представляют как руководителя Мирмекийской экспедиции Эрмитажа. А вы могли бы рассказать, что такое вообще Мирмекий?

Это древний греческий населенный пункт, который находится на северной стороне Керченской бухты.

Вообще на территории современной Керчи находилось сразу несколько античных городов. У нас в экспедиции был даже смешной случай: пара студентов — парень и девушка — устроились в античную экспедицию в Керчь. Они были уверены, что устраиваются на одни и те же раскопки, а оказались примерно в 20 км друг от друга. Правда, потом они поженились, видимо, это было такое испытание чувств.

Так вот, Мирмекий находится на севере бухты. Это небольшое поселение площадью семь-восемь гектаров. Он был основан греками-колонистами, скорее всего выходцами из Милета (важный греческий полис в Малой Азии, на территории современной Турции, — прим. Собака.ru). О Мирмекии не раз писали в античных источниках, самое известное упоминание у древнего историка Страбона.

Мирмекий основали как самостоятельное поселение в первой четверти VI века (за век до времен знаменитого спартанского царя Леонида и за полтора до рождения философа Платона, — прим. Собака.ru). Как мы думаем, с начала V века до нашей эры Мирмекий был уже не самостоятельным городом, а внешним кварталом соседнего Пантикапея, до которого по морю 3 км.

Что-то типа Кронштадта для современно Петербурга?

Да, или Красного Села. Тут важно, что в какой-то момент Мирмекий перестал быть самостоятельным, став именно частью другого города. Такие примеры в Античности были. Скажем, в Сиракузах (древний город на Сицилии, родина Архимеда, — прим. Собака.ru), часть города была несколько отделена от основной территории.

Мирмекий видоизменялся, перестраивался и так дожил до III–IV века уже нашей эры, когда его почему-то покинули жители. Потом там была, предположительно, хазарская деревенька, а в XIII веке сюда приплыли Генуэзцы и основали небольшое поселение Понтика, оно есть почти на всех генуэзских картах.

Когда в середине XV века Византийскую империю завоевали турки, то и итальянцев на Черном море добили. С тех пор здесь были татары и затем русский карантин (место, где прибывающие моряки должны были дожидаться разрешения сойти на берег, чтобы предотвратить распространение болезней, — прим. Собака.ru). Сейчас это место так и называется — Карантинный мыс.