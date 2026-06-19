Астроном Владимир Сурдин — о том, как Луна станет морозилкой для ИИ, а океан Европы — нашим вторым домом

О гравитационной антенне Земля — Луна

В 2015 году физики впервые открыли гравитационные волны. Их существование еще Эйнштейн предсказал, в 1915 году примерно. Мы просто никак не могли создать прибор, который бы их зафиксировал.

Наконец в 2015 году их открыли, но оказалось, что земной шар маловат для дальнейших исследований. Уже сегодня гравитационно-волновые телескопы имеют размеры в километры. Тот, который открыл гравитационные волны, — 4 км в одну сторону и 4 км в другую сторону. Это трубы, по которым летает лазерный луч в абсолютной пустоте, — там самый глубокий вакуум, которого мы можем достичь.

Тем, кто хочет пойти дальше в изучении гравитационных волн, нужен большой вакуум — миллионы километров вакуума. Где его взять? Да только в космосе. Например, Земля и Луна могут работать как элемент большой гравитационно-волновой антенны. И мы к этому идем. Довольно быстро идем.

Для этого просто нужно научиться очень-очень точно измерять расстояние между Землей и Луной. Когда гравитационная волна придет, наши планеты начнут дрожать, на несколько микрон удаляясь друг от друга под воздействием гравитационных волн. Физики умеют измерять такие дрожания, и мы к этому фактически уже подошли. Осталось научиться очень точно измерять расстояние между нашей планетой и ее спутником.

Астрономы начали измерять расстояние между Землей и Луной еще в 1970-е, тогда точность была не очень большая — ошибка была примерно 15 сантиметров, но год от года мы улучшаем технологию. Сегодня, вот в 2026 году, мы научились измерять расстояние между Землей и Луной с точностью один миллиметр. К 2030 году мы точно сумеем измерять расстояние с ошибкой примерно 3–4 микрона, и тогда заработает система гравитационно-волнового детектора Земля-Луна. Это возможно к 2030–32 году.

Что мы важного получим с помощью этого прибора? Самые длинные гравитационные волны родились практически в момент рождения нашей вселенной. То, что называется момент большого взрыва, он породил гравитационные волны, они к нам приходят. Мы получим информацию о рождении нашей вселенной, о том, как, почему, по какой причине произошел большой взрыв.