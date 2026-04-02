Миссия «Артемида-2» — впервые за 53 года люди летят к Луне! Рассказываем самое главное о миссии!

Человечество вновь устремляется к Луне. В ночь с 1 на 2 апреля 2026 года с космодрома на мысе Канаверал (что во Флориде, США) стартовал корабль «Орион». Он доставит трех астронавтов NASA и одного представителя Канадского космического агентства к естественному спутнику Земли. Что известно о миссии? Какая у нее цель? И когда человек снова ступит на поверхность Луны? Рассказываем о самом главном!
Что произошло?
Вечером 1 апреля, в 18:35 по Восточному побережью США (в Москве уже было 1:35 ночи 2 апреля), с мыса Канаверал стартовала гигантская ракета-носитель Space Launch System. Она подняла в небо космический корабль «Орион», который впервые за полвека доставит четырех человек к Луне.
На борту трое представителей NASA — Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох — и канадец Джереми Хансен. Они стали участниками миссии, получившей название «Артемида-2».
До этого в последний раз люди отправлялись к естественному спутнику Земли более 50 лет назад, в декабре 1972 года. Тогда в рамках миссии «Аполлон-17» на Луну отправились Юджин Сернан, Роналд Эванс и Харрисон Шмитт. Этот же экипаж совершил последнюю на сегодняшний день посадку на поверхность спутника.
Джереми Хансен
Участник пилотируемой лунной миссии «Артемида-2» (цитата по CityNews):
«Мы отправляемся в путь ради всего человечества».
Почему миссия называется «Артемида-2»?
Проект возобновления пилотируемых лунных миссий был анонсирован президентом Дональдом Трампом в декабре 2017 года. «Ровно 45 лет назад, почти минута в минуту, [член экипажа "Аполлон-17"] Шмитт стал одним из последних [на сегодняшний день] американцев, высадившихся на Луне. Сегодня мы обещаем, что он не будет последним [в истории]», — заявил тогда руководитель США.
Спустя два года, в 2019-м, Трамп поставил крайне амбициозную цель: в 2024 году астронавты должны вновь ступить на поверхность естественного спутника Земли. Через некоторое время лунная программа NASA получила сегодняшнее название — «Артемида».
Однако планы пришлось скорректировать. Первая, испытательная, миссия без экипажа стартовала лишь в ноябре 2022 года. Она-то и получила название «Артемида-1».
Этот беспилотный полет продолжался 25 дней. В ходе него космический корабль «Орион» удалился от Земли на 432 210 км. Это рекорд для аппарата, предназначенного для людей. Успех этого запуска проложил путь к сегодняшнему пуску следующей миссии, «Артемида-2».
Что в плане на этот раз?
Миссия «Артемида-2» будет в два с половиной раза короче предшественницы. По плану, полет продлится около 10 дней. Космический корабль должен обогнуть естественный спутник Земли, пролетев примерно в 8 тысячах километров от поверхности. Полет пройдет по траектории, рассчитанной еще в начале XX века российским ученым Юрием Васильевичем Кондратюком, напоминает заведующая петербургским планетарием Мария Смирнова.
Основная задача этого полета — окончательно проверить работоспособность всех систем: от энергоснабжения до навигации. Так, менее чем за два часа до старта специалисты выявили сбой в аппаратуре, необходимой для будущего завершения полета, из-за чего старт чуть не сорвался. Проблему удалось решить всего лишь за час до старта.
Уже после пуска возникла еще одна неполадка в работе туалета. «По имеющимся данным, вентилятор унитаза заклинило», — заявил представитель НАСА Гэри Джордан во время прямой трансляции миссии. Сейчас специалисты работают над решением проблемы.
В целом, экипаж проведет первые дни после старта на высокой околоземной орбите, после чего отправится к Луне, облетев которую, астронавты должны вернуться на Землю.
Дмитрий Олиферович
Директор по развитию аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика», член Федерации космонавтики России:
«Миссия "Артемида-2" примечательна тем, что должна установить абсолютный рекорд расстояния от Земли, на которое когда-либо улетали люди. На сегодня данный рекорд принадлежит миссии "Аполлон-13" (апрель 1970 года). Тогда экипаж улетел от Земли на максимальное расстояние примерно 401 000 км. "Артемида-2" должна удалиться максимум на 407 000 км.
Еще один планируемый рекорд – максимальное удаление от обратной стороны Луны при облете нашего естественного спутника. Тот же «Аполлон-13» (известный своей аварией в космосе и счастливым возвращением на Землю, о чем снят замечательный фильм «Аполлон-13») пролетел над обратной стороной Луны на расстоянии примерно 251 км. Для экипажа корабля «Орион» миссии «Артемида-2» это расстояние будет в разы больше – они приблизятся к невидимому с Земли полушарию ночного светила только на 7700 км. В иллюминатор они увидят Луну размером с баскетбольный мяч, если держать его на расстоянии вытянутой руки.
Наконец, примечательно, что и "Аполлон-13", и "Артемида-2" сходны еще и траекторией своего полета – она похоже на восьмерку, в фокусах которой Земля и Луна. Такой космический "маршрут" называется траекторией свободного возвращения. Даже если что-то случится с двигательной установкой корабля, он сам под воздействием гравитации Луны обогнет ее и устремится к Земле».
То есть высадки на Луне не будет?
Пока нет! Все еще «Артемида-2» остается в некотором смысле тренировочным полетом. Прилунение должно было стать кульминацией следующей миссии, «Артемида-3». Ее пуск был намечен на 2027 год.
Однако в феврале 2026 года, за полтора месяца до старта второй миссии, стало известно, что полет «Артемида-3» пройдет на околоземной орбите. «"Артемида-3" будет нацелена на запуск в 2027 году, и это больше не будет высадкой на Луну. Вместо этого миссия станет демонстрацией корабля Orion на низкой околоземной орбите с отработкой встречи с одним или обоими поставщиками лунных посадочных модулей», — заявил руководитель NASA Джаред Айзекман.
Если все пройдет успешно, то человек вновь ступит на поверхность естественного спутника в 2028-м году в рамках полетов «Артемида-4» и «Артемида-5».
Александр Хохлов
Руководитель отдела проектов МКА компании «Геоскан»:
«Не все еще заметили, но запуск "Ориона" с экипажем "Артемиды-2" произошел на фоне значительных изменений всей лунной программы США. Буквально между перенесенным февральским стартом (изначально "Артемида-2" должна была стартовать зимой, — прим. Собака.ru) и состоявшимся апрельским, в NASA вместе с подрядчиками переработали планы на несколько лет вперед. Если раньше речь о базе на Луне была неопределенной, то теперь в рамках инициативы NASA за семь лет планируется создать обитаемый форпост на естественном спутнике, чтобы не уступить приоритет Китаю. Для перераспределения финансовых средств решили закрыть проект окололунной станции Gateway, использовав наработки для создания базы на поверхности.
Марсианские амбиции при этом сдвигаются в будущее, ведь второй функцией Gateway был удобный порт для отправки кораблей в сторону Красной планеты. А из-за опасения не выполнить в срок контракт NASA на посадочный модуль и проиграть в лунной гонке с Китаем, Илон Маск объявил, что SpaceX в этом десятилетии не будет отправлять корабли на Марс, сосредоточившись на создании «саморазвивающегося» города на Луне. Но чтобы подсластить горькую пилюлю для энтузиастов дальних полетов, в NASA решили использовать энергетический модуль несостоявшейся станции Gateway для создания межпланетного аппарата с ядерной электродвигательной установкой Space Reactor-1 Freedom. В конце десятилетия он доставит на Марс спускаемый модуль с исследовательскими дронами вертолетного типа, наподобие того, что уже работал там».
Обновлено: 10:58 . Добавлен комментарий Александра Хохлова, руководителя отдела проектов МКА компании «Геоскан»
Обновлено: 11:54. Добавлен комментарий Дмитрия Олиферовича, Директора по развитию аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика»
