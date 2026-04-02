Миссия «Артемида-2» — впервые за 53 года люди летят к Луне! Рассказываем самое главное о миссии!

Что произошло?

Вечером 1 апреля, в 18:35 по Восточному побережью США (в Москве уже было 1:35 ночи 2 апреля), с мыса Канаверал стартовала гигантская ракета-носитель Space Launch System. Она подняла в небо космический корабль «Орион», который впервые за полвека доставит четырех человек к Луне.

На борту трое представителей NASA — Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох — и канадец Джереми Хансен. Они стали участниками миссии, получившей название «Артемида-2».

До этого в последний раз люди отправлялись к естественному спутнику Земли более 50 лет назад, в декабре 1972 года. Тогда в рамках миссии «Аполлон-17» на Луну отправились Юджин Сернан, Роналд Эванс и Харрисон Шмитт. Этот же экипаж совершил последнюю на сегодняшний день посадку на поверхность спутника.